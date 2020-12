Kagame, Ouattara et Buhari félicitent le Président élu du Ghana, Akufo-Addo

Les Présidents Paul Kagame, Alassane Dramane Ouattara et Muhammadu Buhari ont félicité Nana Akufo-Addo, pour sa réélection à la Présidence du Ghana. Selon la Commission électorale de ce pays d’Afrique de l’Ouest, Akufo-Addo remporte le scrutin avec 51,59% des voix, devant son rival John Mahama, l’ex-chef de l’État crédité de 47,36 % des suffrages exprimés.

Via son compte Twitter, le Président rwandais, Paul Kagame, a acclamé son homologue Nana Akufo-Addo, s’engageant à renforcer les liens entre les deux pays. « Félicitations à mon frère et ami le Président Nana Akufo-Addo pour votre réélection », a-t-il tweeté, ajoutant : « C’est un témoignage de la confiance que le peuple ghanéen vous accorde. Nous attendons avec intérêt la poursuite de l’amitié entre nos deux pays et la collaboration pour la prospérité de notre peuple ».

Le mois dernier, le Rwanda et le Ghana ont décidé de renforcer les relations bilatérales avec un programme économique large et varié au cœur. Dans la même période, le Rwanda a inauguré la chancellerie du Haut-commissariat rwandais à Accra. Les deux pays ont également promis leur engagement à faire fonctionner l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont le secrétariat est hébergé par le Ghana.

L’engagement des deux gouvernements a été une impulsion majeure pour les perspectives commerciales intra-africaines avant la mise en œuvre de l’accord AFCFTA, qui doit entrer en vigueur en janvier 2021.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le Président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a également écrit : « Mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à mon frère Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour sa réélection à la présidence de la République du Ghana. J’ai hâte de travailler avec lui dans le même esprit chaleureux qui a marqué les relations historiques et fraternelles entre la Côte d’Ivoire et le Ghana depuis tant d’années ».

Pour sa part, le Président nigérian Muhammadu Buhari a, dans une série de tweets, félicité le Président Akufo-Addo pour sa réélection pour un second mandat et a ajouté être impatient de travailler avec lui « pour réaliser nos objectifs communs de paix, de sécurité et de prospérité pour nos citoyens et pour toute la communauté de la CEDEAO ». Mais l’opposition ghanéenne n’accepte pas la victoire de Nana Akufo-Addo.