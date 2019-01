Chaque année, l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) établie le classement des 50 principales entreprises mondiales, et les start-ups qui créent de nouvelles opportunités à travers des technologies innovantes afin de répondre aux besoins d’un marché exigeant dans le monde entier.

Le Groupe Jumia (autrefois connu sous le nom d’Africa Internet Group) figure pour la deuxième année consécutive sur la liste des 50 entreprises les plus innovantes du classement MIT 2017. Le groupe, présent dans plusieurs pays africains, se retrouve cette année à la 44e position (47e en 2016). Sa présence dans ce classement est due à sa capacité à surmonter les défis du commerce électronique en Afrique. Il s’agit notamment des routes dégradées, des consommateurs sceptiques et de la faible pénétration d’internet sur certains marchés avec un taux régional de seulement 27% entre autres.

« Le groupe Jumia est une fois de plus fier de cette reconnaissance qui démontre sa persistance à exploiter pleinement le potentiel numérique inexploité en Afrique. Nous croyons que grâce aux innovations technologiques, nous démontrons notre engagement à introduire des solutions réalisables dans l’économie africaine », explique le fondateur de Jumia Group, Sacha Poignonnec.

Le MIT Technology Review a reconnu Jumia comme la première « licorne » de l’Afrique, avec une valeur estimée à plus d’un milliards de dollars US. En proposant divers services Web aux consommateurs, y compris le plus grand centre commercial en ligne de l’Afrique, Jumia Mall, ainsi que «Jumia Travel», l’agence de voyage leader sur le continent, le groupe vise à débloquer le potentiel de dépenses d’une classe moyenne en expansion qui compte 1 sur 3 africains. D’autres entreprises du groupe continuent également à se développer dans leurs secteurs respectifs, tels que la livraison de nourriture, l’immobilier, la logistique et la ventes de voitures, entre autres.

Estelle Verdier, COO et co-fondatrice de Jumia Travel, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cette reconnaissance : « C’est une garantie de notre dévouement pour rendre possibles en Afrique des difficultés, comme fournir des services de voyages à coûts abordables grâce à la technologie».

Publié pour la première fois en 2010, la liste des entreprises les plus innovantes du Massachusetts Institute of Technology de 2017, regroupe d’autres grandes entreprises du e-commerce, dont Amazon, Alibaba, Facebook, Microsoft, SpaceX et l’opérateur solaire M-Kopa au Kenya.