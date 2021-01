Judo : la Tunisienne Nihel Rouhou sauve l’honneur de l’Afrique à Doha

Le judo africain s’est contenté d’une seule médaille de bronze au Master de Doha qui a pris fin mercredi après trois jours de compétition, sacrant la France avec un total de sept breloques (5 or, 1 argent, 1 bronze), devant la Corée du Sud (3 or) et le Japon (2 or, 5 argent). C’est la Tunisie qui a sauvé la face de l’Afrique, grâce à l’athlète Nihel Cheikh Rouhou.

L’Afrique s’est contentée d’une seule médaille de bronze au Master de Doha. C’est la Tunisienne Nihel Cheikh Rouhou qui s’est adjugé la seule médaille pour sauver la face des judokas africains à cette compétition. Elle a gagné ses deux premiers combats de la catégorie +78 kg, avant de perdre devant à la future médaillée d’or, la Française Romane Dicko, en finale de poule.

Aux repêchages, la Tunisienne a remporté ses deux combats devant, respectivement, la Brésilienne Beatriz Souza et la Camerounaise Mballa Atangana, offrant la 17ème place à son pays, au classement des nations médaillées. Le podium a été complété par Iryna Kindzerska (Azerbaïdjan, argent) et Kayra Sayit (Turquie, bronze).

Dans la même catégorie, l’Algérienne Sonia Asselah a été éliminée dès le 1er tour par la Française Bairo Anne Fatoumma. L’autre satisfaction de la participation africaine au Master de Doha, qui a regroupé le Top 30 de chaque catégorie, est venue de la Camerounaise Mballa Atangana Vanessa (+78 kg), qui a terminé à la 5ème place.

Après le Master de Doha, plusieurs tournois attendent les judokas africains, du moins ceux susceptibles de se qualifier pour les JO-2021. Des compétitions où il y aura beaucoup de points à engranger. Parmi les douze compétitions encore inscrites au calendrier de la Fédération internationale de judo et qualificatives aux JO, figurent, entre autres, les Championnats d’Afrique au Maroc (15-18 avril) et les Mondiaux de Hongrie (6-13 juin).