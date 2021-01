Jowo de Davido atteint plus de 13 millions de vues sur YouTube (Vidéo)

Le chanteur nigérian David Adeleke alias Davido s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une nouvelle passionnante avec ses fans et ses abonnés. Sur sa page Twitter, il a annoncé que le clip officiel de son single « Jomo » a recueilli plus 13 millions de vues sur YouTube.

L’artiste nigérian de renommée internationale David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, qui a récemment rejoint l’entreprise familiale, n’a pas complètement tourné le dos à la musique. Il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une nouvelle passionnante avec ses fans et ses abonnés. Sur sa page Twitter, Davido a annoncé que le clip officiel de son single, « Jomo », extrait de l’album « A Better Time », a recueilli plus 13 millions de vues sur YouTube.

Cette bonne nouvelle tombe à peine un mois après la sortie de la vidéo mettant en vedette l’acteur de Nollywood, Richard Mofe-Damijo, et la star de téléréalité Nengi. Le chanteur Davido a également salué l’acteur et le colocataire de BBNaija ainsi que le réalisateur du clip, en notant qu’ils avaient fait un film.

Un fait intéressant ! Cela en fait la deuxième vidéo de l’album « A Better Time », à recueillir plus de 13 millions de vues alors que la vidéo de sa chanson principale « FEM » a atteint plus de 18 millions de vues sur YouTube.

Les fans du chanteur nigérian se sont rendus dans la section des commentaires pour célébrer leur dernier exploit, tandis que d’autres l’ont appelé à sortir le clip de la chanson dans laquelle il a présenté la rappeuse américaine Nicki Minaj. « Cette chanson pourrait être aussi plus virale que if ou peut-être FEM », a indiqué Farouk Mooh. « Maintenant, Davido nous donne les meilleurs clips », estime Ofonime Jr.