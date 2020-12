« Joueur maghrébin de l’année », Bounou, Bennacer, Ziyech, Benrahma : qui va succéder à Mahrez ?

Qui succédera à Riyad Mahrez ? Comme à son habitude, le magazine France Football a dévoilé une première sélection des finalistes pour le prix du « meilleur joueur maghrébin de l’année », ce mardi. Les Marocains Hakim Ziyech, ailier du club Chelsea, et Yassine Bounou, gardien de but du FC Séville, figurent dans la liste des cinq premiers nominés.

Transfuge de l’Ajax d’Amsterdam et Chelsea, pour un transfert estimé à 50 millions d’euros (32,7 milliards FCFA), la star de la sélection marocaine Hakim Ziyech, actuellement convalescent, a été nominé pour le prix de « joueur maghrébin de l’année ». D’ailleurs, France Football ne tarit pas d’éloges sur le Lion de l’Atlas: « Créateur sur une aile, il joue et fait jouer… Avec le Maroc, le brassard le bonifie. Il est le patron d’une sélection qu’il a portée vers une qualification à la CAN 2022 ».

Pour son compatriote de gardien de but, Yassine Bounou, il est considéré comme l’un des grands artisans du succès des Andalous avec des arrêts décisifs face à Manchester United ou encore l’Inter en finale de la dernière Europa League. Il réalise un pourcentage d’arrêt impressionnant sous les couleurs du FC Séville en Liga (80% derrière Oblak, 88%).

Les internationaux algériens Ismaël Bennacer (Algérie/Milan) et Saïd Benrahma (Algérie/West Ham), figurent également parmi les cinq premiers nominés pour le prix du « meilleur joueur maghrébin de l’année », tout comme le Tunisien Ali Maaloul, champion d’Égypte, vainqueur de la Coupe d’Égypte et de la Ligue des champions CAF 2020, avec Al Ahly.

Fantastique courroie de transmission du jeu de l’actuel leader de Serie A, Ismaël Bennacer a confirmé une année 2019 faste où il avait été élu meilleur joueur de la CAN. Son compatriote Saïd Benrahma a aussi été exceptionnel sous les couleurs de Brentford en Championship (D2 anglaise). Auteur de 17 réalisations, 9 passes décisives en 46 matchs la saison dernière, le Fennec a été transféré à West Ham pour 26 millions d’euros (17 milliards FCFA), cet été.

France Football va dévoiler, ce mercredi, une sélection de cinq autres finalistes. Le vote pour désigner le meilleur « joueur maghrébin de l’année » 2020 commencera jeudi 31 décembre, sur le site de France Football.