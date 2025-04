José Pliya s’en est allé : le Bénin perd une grande voix du théâtre

José Pliya, dramaturge engagé et bâtisseur culturel, s’est éteint à 58 ans. Figure majeure du théâtre francophone, José Pliya est décédé le 12 avril 2025 à Miami. Auteur primé, metteur en scène audacieux et artisan du renouveau culturel béninois, il laisse derrière lui une œuvre puissante et un héritage vivant, enraciné entre Afrique, Caraïbes et Europe.

Le monde de la culture béninoise et internationale est en deuil. Le dramaturge, écrivain et homme de lettres José Pliya est décédé le 12 avril 2025 à Miami, aux États-Unis, à l’âge de 58 ans, quelques jours seulement avant son 59e anniversaire. Figure majeure du théâtre contemporain, il était également une personnalité engagée au service du développement culturel du Bénin, où il occupait les fonctions de chargé de mission auprès du président Patrice Talon. Son décès laisse un vide immense dans le paysage artistique francophone.

Un homme de théâtre salué par les plus grandes institutions

Né à Cotonou le 17 avril 1966, José Pliya s’est rapidement imposé comme une figure incontournable de la scène théâtrale internationale. Son écriture, exigeante et profondément humaine, a résonné sur les planches d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Caraïbes. En 2003, l’Académie française lui décernait le prestigieux Prix du jeune théâtre André Roussin, reconnaissance d’un talent rare et d’une œuvre déjà dense. Ses textes, traduits dans de nombreuses langues, ont inspiré une nouvelle génération d’auteurs et de metteurs en scène.

Si ses racines béninoises sont au cœur de son inspiration, c’est dans les Caraïbes que José Pliya a également marqué les esprits. À partir de 1998, il devient directeur de l’Alliance Française de la Dominique, où il fonde un espace d’expérimentation artistique ouvert à tous. Il poursuit ensuite son parcours en Guadeloupe, en dirigeant L’Artchipel, scène nationale, de 2005 à 2015. Ces années caribéennes ont enrichi sa vision du théâtre comme outil de dialogue, de mémoire et de transformation sociale.

Un engagement au service du patrimoine béninois

En 2016, José Pliya revient au Bénin à l’invitation du président Patrice Talon, qui lui confie un rôle clé dans le projet ambitieux de valorisation du tourisme mémoriel. À la tête de l’Agence nationale de la promotion des patrimoines et de développement (ANPT), puis en tant que chargé de mission aux arts et à la culture, il œuvre à la réhabilitation des sites historiques et à la mise en lumière du riche patrimoine béninois. Son action visait à ancrer durablement la culture au cœur du développement national.

En 2022, José Pliya avait été fait Chevalier des Arts et des Lettres, distinction qui venait honorer un parcours exemplaire, alliant création, transmission et engagement. Sa disparition soudaine prive le Bénin et le monde francophone d’un intellectuel rigoureux, d’un artiste passionné et d’un bâtisseur de ponts culturels. Au-delà de ses œuvres, son héritage réside dans les institutions qu’il a contribué à structurer et dans les vocations qu’il a fait naître. Le monde du théâtre perd une voix forte, une plume habitée par la mémoire et l’avenir.