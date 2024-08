JO 2024 : Muzala Samukonga offre à la Zambie sa première médaille olympique depuis 28 ans

Muzala Samukonga met fin à 28 ans d’attente en offrant à la Zambie une médaille olympique de bronze au 400 mètres aux JO de Paris 2024.

Ce mercredi, au Stade de France, une nouvelle page de l’histoire sportive de la Zambie a été écrite par Muzala Samukonga, jeune sprinteur de 21 ans, qui a décroché la médaille de bronze lors de la finale du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet exploit met fin à une disette de 28 ans sans médaille olympique pour la Zambie, un moment tant attendu qui suscite une immense fierté nationale.

Le 400 mètres : une course épique qui consacre Muzala Samukonga

La course du 400 mètres masculin a été l’une des plus attendues de ces Jeux Olympiques, et elle n’a pas déçu. L’Américain Quincy Hall a remporté l’or avec un chrono impressionnant de 43’’30, suivi de près par le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui a décroché l’argent avec un temps de 43’’44. Mais la véritable surprise est venue de Muzala Samukonga, qui a terminé en troisième position avec un temps de 43’’74, battant ainsi son record personnel et établissant un nouveau record national pour la Zambie.

La fin d’une longue attente : 28 ans sans médaille olympique pour la Zambie

Le dernier athlète zambien à avoir remporté une médaille aux Jeux Olympiques était Samuel Matete, qui avait décroché l’argent en 1996 à Atlanta sur le 400 mètres haies. Avant lui, le boxeur Keith Mwila avait offert à la Zambie sa toute première médaille olympique, en bronze, en 1984 à Los Angeles. Depuis, la Zambie attendait impatiemment un nouvel exploit olympique, et c’est Muzala Samukonga qui a relevé ce défi, devenant ainsi le troisième médaillé olympique de l’histoire du pays.

Muzala Samukonga : un nouveau record national et une fierté pour tout un pays

À seulement 21 ans, Muzala Samukonga est désormais un héros national en Zambie. Son temps de 43’’74 n’est pas seulement un record personnel, mais aussi un nouveau record national pour son pays. Cette médaille de bronze symbolise non seulement sa persévérance et son talent, mais aussi l’espoir et l’aspiration de toute une nation qui voit en lui un modèle de réussite et un symbole de fierté.