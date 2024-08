Jeux Paralympiques 2024 : 305 athlètes africains en compétition

Les Jeux Paralympiques 2024 à Paris marquent un tournant pour le continent africain. Avec 39 pays participants, dont l’Algérie, l’Afrique est prête à briller sur la scène internationale, malgré une présence en baisse par rapport aux éditions précédentes. Ces jeux se dérouleront du 28 août au 8 septembre.

Ils offrent une plateforme pour des athlètes issus de nations aux parcours divers, mais unis par un objectif commun : décrocher des médailles pour leurs pays.

Une représentation pan-africaine diversifiée

Le continent africain ne sera pas en reste lors de cette 17e édition des Jeux Paralympiques. Au total, 305 athlètes africains sont inscrits, avec une forte représentation des pays du Maghreb et de l’Égypte. Avec ses 26 athlètes, l’Algérie se classe parmi les cinq premières délégations africaines. Elle rejoint l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc. Ces nations, riches d’une longue tradition dans le handisport, espèrent ajouter de nouvelles victoires à leur palmarès.

Le Maghreb en force

Le Maghreb, mené par l’Égypte, la Tunisie et le Maroc, représente une part importante des athlètes africains présents à Paris. Ces pays, qui ont souvent dominé les compétitions paralympiques, envoient cette année des équipes solides et expérimentées. Des champions tels que Raoua Tlili de Tunisie, détentrice de six médailles d’or en lancer de poids, et Azzedine Nouiri du Maroc, espèrent une fois de plus monter sur le podium.

L’Algérie : Entre expérience et espoir

Parmi les athlètes algériens, on retrouve des vétérans comme Safia Djelal, plusieurs fois médaillée en javelot et lancer de poids. Ces sportifs chevronnés sont accompagnés par une nouvelle génération d’athlètes, comme la joueuse de tennis en fauteuil roulant Najwa Awane, qui incarne l’espoir de l’avenir du sport paralympique en Algérie.

Un déclin de la représentation africaine

Malgré cette participation notable, la représentation africaine aux Jeux Paralympiques est en déclin, avec une baisse de 29 % par rapport aux Jeux de Tokyo 2020. Le président du Comité Paralympique Africain, Samson Deen, souligne que des efforts sont nécessaires pour renforcer le sport paralympique en Afrique, notamment dans des pays comme le Ghana, le Burkina Faso, et le Mali.