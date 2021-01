La chanson à succès Jerusalema de Master KG avec la collaboration de Nomcebo Zikode, qui a fait danser le monde entier, tout au long de l’année 2020,est sacrée « The Best Dance Challenge Clips » des réseaux sociaux.



L’année 2020 a été une année terrible pour la plupart des gens, mais pas pour le musicien sud-africain Master KG. L’homme a connu un grand succès depuis qu’il a sorti la chanson à succès Jerusalema, qui a transcendé les frontières internationales et avait même des célébrités hollywoodiennes qui faisaient les pas populaires de la chanson entraînante.

La chanson à succès Jerusalema de Master KG avec la collaboration de Nomcebo Zikode, a fait danser le monde tout au long de l’année 2020, qui a été pourtant très difficile pour la plupart des gens, en raison de la pandémie de Covid-19. Comme une lueur d’espoir, la chanson Jerusalema est venue redonner le sourire au monde. Elle a été le meilleur clip le plus dansant à travers le monde. La star portugaise Cristiano Ronaldo ou encore l’artiste américaine Janet Jackson, ont participé au « Jerusalema Challenge » sur les réseaux sociaux.

Dans le classement, Master KG devance Mapara A Jazz avec Gaz et Colano, dans le « John Vuli Gate Challenge ». Cette chanson est devenue populaire lorsque la vidéo originale a été publiée par l’utilisateur de TikTok, qui avait créé une routine chorégraphiée sur le couplet. Par la suite, une vidéo en particulier a montré un groupe de femmes dansant sur la chanson à l’extérieur d’une station-service, l’une des femmes attirant l’attention de Twitter. La jeune femme, vêtue d’une jupe en cuir et d’un col roulé noir, a montré une étrange ressemblance avec la personnalité et mannequin des médias, Faith Nketsi. La chanson a ensuite vu tout le monde imiter la routine et a continué à être un succès viral.

La troisième place est occupée par Sho Madjozi, avec « John Cena Challenge ». La rappeuse née à Limpopo a sorti sa chanson à succès en 2020, intitulée John Cena. L’inspiration derrière la chanson, le lutteur devenu acteur John Felix Anthony Cena lui-même, avait par la suite donné un coup de pouce au nouveau morceau! La chanson a fini par être jouée sur « The Ellen DeGeneres Show » et a même invité Sho au « Kelly Clarkson Show » où elle a rencontré l’homme lui-même.