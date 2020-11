Chaque jour que Dieu fait, de plus en plus de personnes, grands comme petits, filles comme garçons, hommes comme femmes, tentent la Jerusalema Challenge. Des compétition de danse voient le jour partout sur la planète et charrient différentes catégories de personnalités : militaires, religieux, élèves, touristes, citoyens lambda qui se retrouvent dans une salle de dance. De belles choses sont en effet en train d’être réalisées, à travers toute la planète Terre