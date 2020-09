Jerusalema : Master KG répond à Ramaphosa

Tout porte à croire que la chanson planétaire, Jerusalema, en plus d’avoir secoué le monde entier, pourrait mettre l’Afrique du Sud sens dessus dessous. Dans le bon sens évidemment, avec notamment l’appel lancé par le Président Cyril Ramaphosa et qui a reçu l’onction totale du musicien Master KG.



Dans son discours à la nation, mercredi soir, le Président Cyril Ramaphosa, évoquant les célébrations à venir de la Journée du patrimoine, a déclaré que l’attractivité de son pays, l’Afrique du Sud, s’était un peu dégradée, avec le temps. Donnant une piste pour remédier à cette situation, il a ainsi encouragé la nation à participer à un défi de danse sur la chanson de Master KG, Jerusalema.

« Il n’y a pas de meilleur moyen de célébrer notre nation sud-africaine que de rejoindre le phénomène mondial qui se propage à travers le monde, c’est-à-dire le défi de la danse Jerusalema. La chanson Jerusalema que j’aime tant », a-t-il dit avec un sourire. Ramaphosa a alors exhorté tous les Sud-Africains à participer au défi, en publiant des vidéos d’eux-mêmes dansant sur la chanson sur les réseaux sociaux. « Montrez au monde ce dont nous sommes capables. Nos interprètes ont démontré au monde entier que nous avons de la bonne musique et de bons mouvements de danse ».

prenant la balle au rebond, l’artiste Master KG a rendu grâce à Dieu pour tout l’amour qui lui a été témoigné, jusque-là, conseillant aux fans de « ne jamais sous-estimer la puissance de Dieu ». Aujourd’hui, Jerusalema continue de dominer dans le monde entier, en tête des charts Shazam, récemment comme la chanson la plus recherchée sur la planète. Le mois dernier, il a atteint plus de 100 millions de flux sur YouTube et il y a quelques semaines, il a été présenté par les superstars mondiales Cristiano Ronaldo et Janet Jackson sur Instagram.

S’adressant à TshisaLIVE au mois de juillet dernier, Master KG avait témoigné qu’il était émerveillé par l’amour que la chanson recevait. « C’est tellement beau de voir comment Jerusalema a conquis le monde, de voir jusqu’où il est allé. La chanson a été incroyable chez moi, en décembre 2019, sur toutes les stations de radio. Il a régné sur les rues, et les gens ont créé des souvenirs de la chanson », avait-il déclaré.

