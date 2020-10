Jerusalema : Master KG numéro un africain au Royaume-Uni

La superstar internationale sud-africaine, Master KG, a eu une excellente année, malgré la pandémie du Covid-19. Il est l’un des rares artistes à avoir explosé et n’a cessé de remporter des honneurs, depuis le début de 2020, grâce à sa chanson à succès, Jerusalema.

Le producteur a récemment partagé deux autres jalons de sa carrière. D’abord, il est n°1 sur un classement musical du Top 10 du Royaume-Uni, battant d’autres Africains comme les Nigérians WizKid, Davido et Burna Boy. Master KG et la superstar nigériane Burna Boy ont déjà travaillé sur une collaboration et ont remixé la chanson à succès de Master KG, Jerusalema.

« Les avantages de travailler avec lui incluent qu’il a atteint un niveau vers lequel je travaille toujours. Donc, le présenter m’exposera à beaucoup de gens, y compris son marché, qui est évidemment plus grand que le mien. Les gens qui ne me connaissent pas apprendront à me connaître davantage », a indiqué Master KG.

Le musicien sud-africain Master KG a également reçu une autre nomination d’une société française de prix de la musique appelée NRJ, où il a été nominé pour l’artiste international de l’année, en compétition avec la superstar américaine Doja Cat, Karol G, Nea, Tom Gregory et Zoe Wees. Doja Cat, est la fille de l’acteur sud-africain vétéran Dumisani Dlamini.

Les nominations et les récompenses pour Master KG, s’accumulent, depuis le début de l’année 2020. Le natif de Limpopo a franchi une autre étape avec sa chanson à succès, Jerusalema, qui a attiré l’attention internationale et locale. Récemment, il a partagé qu’il travaillait sur une chanson intitulée « My Melody », avec Nox Guni’s, une collaboration qui a reçu le statut de méga-hit de MTV Base. Nox s’est rendu sur son Instagram pour annoncer la bonne nouvelle, avec un cliché de la chanson en cours de lecture sur la base MTV.

« Ma mélodie qui trace les panneaux d’affichage a été une surprise pour moi, parce que c’est la première fois que je joue sur MTV et je pense que c’est bon pour toute l’industrie de la musique zimbabwéenne, maintenant que d’autres artistes peuvent travailler plus dur en sachant qu’il est possible d’innover. L’histoire à succès de « My Melody » ouvre de nombreuses portes, renforce mon image de marque, ce qui me permet désormais de travailler plus facilement avec des artistes de renommée mondiale », a-t-il déclaré.