Jerusalema : Master KG a-t-il trahi Makhadzi ? (vidéo)

Jerusalema, cette chanson devenue virale, tellement elle est adoptée dans le monde entier, pourrait cacher des douleurs, des peines infligées par le hitmaker Master KG à sa désormais ex-fiancée, Makhadzi.

Makhadzi a-t-elle souffert de… Jerusalema ? La question reste entière. L’on sait toutefois qu’elle s’est séparée de Master KG, quelques mois seulement après la parution de leur tube planétaire. Voilà que ceux qui ont réussi à créer le miracle de rassembler la planète entière se séparent. Une séparation qui a été amère pour beaucoup. Pour la planète entière.

Dans un post partagé sur les réseaux sociaux, Master KG a confirmé cette séparation. « Je n’ai jamais voulu dire cela mais je devais le faire. Makhadzi et moi nous sommes séparés, il y a des mois … Pour nous concentrer sur nos carrières… Nous sommes encore jeunes et nous devons encore accomplir de grandes choses… J’espère que tout le monde comprend et respecte cela… », a dit le chanteur.

« Je ne répondrai plus à rien lié à cela. Merci. Je suis heureux que nous puissions encore vous offrir de la musique ensemble », a poursuivi Master KG, originaire de Limpopo, tout comme son désormais ex-petite amie. Cette dernière, comme réponse, a servi : « En effet, c’est vrai, c’est fini, notre relation. Veuillez respecter nos décisions ».

Même si les deux, qui sont dans le même label, ont tenu à préciser qu’ils continueraient à faire de la musique ensemble, malgré leur séparation, certains fans ont estimé que le timing était mauvais, car il coïncidait avec la performance de Makhadzi à la Lockdwon House Party. C’est le cas notamment de Matodzi Makhanasisa, fondateur des Fame Awards à Limpopo, qui est d’avis que le moment était inapproprié.

« Personnellement, je pense que Master KG a été égoïste à ce sujet. Makhadzi venait de livrer une performance de dingue, qui lui a valu une tendance pour toutes les bonnes raisons. Master KG aurait pu attendre 3 ou 4 jours pour faire une annonce. J’ai l’impression qu’il a volé l’éclat de Makhadzi. Si cela s’est produit il y a des mois, pourquoi attendre jusqu’à aujourd’hui sur le dos de sa performance tendance. Je trouve le timing plutôt suspect », a écrit Makhananisa.

Sur un autre registre, la chanson Jerusalema, elle-même, est trop parlante. Du moins, les paroles. Même s’il est question de Jerusalem, Makhadzi a supplié, imploré de ne pas la laisser seul. « Ngilondoloze (Garde moi), Uhambe Nami (Marche avec moi)… ». Que la place de… est à ses côtés. La place de qui ? Parlait-elle à Master KG, qui aurait fait la sourde oreille et l’aurait quittée pour une autre fille, avec qui l’artiste s’est affiché ? Mystère.