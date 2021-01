« Jerusalema » de Master KG et Nomcebo Zikode dépasse 300 millions de vues sur YouTube

Master KG est aux anges après que son clip de Jerusalema ait franchi une nouvelle étape. S’adressant aux médias sociaux, la star du Limpopo a annoncé que la vidéo officielle de la chanson à succès mettant en vedette Nomcebo Zikode avait atteint 300 millions de vues sur YouTube. Master KG a ainsi remercié ses fans d’avoir rendu possible cet exploit.

La chanson Jerusalema a remporté de nombreuses nominations et a également fait la promotion du producteur de musique sur le marché international. Selon Master KG, « Jerusalema est maintenant de 300 millions de vues, merci d’avoir regardé ». Publiée le 12 décembre 2019 comme premier single du deuxième album de Master KG, la chanson à succès, Jerusalema, continue de faire vibrer le monde au milieu de la pandémie de Covid-19, qui ne connaît pas encore son épilogue. À ce jour, elle a enregistré plus de 300 936 320 vues sur YouTube.

Rédigée en zoulou et dédiée à la ville de Jérusalem, au Proche-Orient, cette chanson connaît un très important succès à partir du printemps 2020. Après avoir pris d’assaut toute la nation arc-en-ciel, elle finit par se répandre sur le reste du continent africain et même dans le monde entier. Des stars du monde comme le Portugais Cristiano Ronaldo ou encore la chanteuse américaine Janet Jackson, ont été vus sur les réseaux sociaux, en train de danser sous le rythme de Jerusalema, qui est devenu un hymne mondial.

Un remix mettant en vedette le chanteur et rappeur nigérian Burna Boy est sorti le 19 juin 2020, propulsant la chanson dans les hit-parades américains du Billboard. Il a depuis atteint la première place des classements en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Suisse, tout en atteignant le top 10 de plusieurs autres pays européens. Un deuxième remix mettant en vedette le chanteur vénézuélien Micro TDH et la chanteuse colombienne Greeicy Rendón est sorti, le 17 septembre 2020.

N’eut été la pandémie du Covid-19, Master KG aurait sans aucun doute effectué une longue tournée mondiale avec cette chanson Jerusalema, qui a conquis le cœur du monde entier, tellement elle est apaisante et pleine d’espoir. Les défis de danse sont repris sur tous les continents, notamment en Europe, en Amérique, en Chine, au Moyen-Orient et bien évidemment en Afrique. En octobre 2020, la plateforme Shazam annonce que Jerusalema est la chanson la plus recherchée du monde.