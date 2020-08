« Jerusalema » de Master KG dépasse 100 millions de vues (vidéo)

Le succès retentissant de Master KG, « Jerusalema », a recueilli plus de 100 millions de vues sur YouTube et entre dans l’histoire en tant que premier artiste sud-africain à avoir atteint une telle dimension. Master KG a célébré avec ses fans à travers le monde, sur les réseaux sociaux.

Le morceau produit par le musicien et producteur de disques né au Limpopo, avec le chanteur local Nomcebo Zikode, a réussi à transcender les frontières nationales et est officiellement devenu un succès international. S’adressant aux médias sociaux, Master KG a partagé la nouvelle passionnante, exprimant également sa gratitude pour l’immense soutien, il a écrit: « Je n’arrive toujours pas à y croire. Merci au monde d’avoir rendu cela possible ».

« Pendant la pandémie mondiale de Covid-19, «Jerusalema», qui s’accompagne de mouvements de danse uniques, le « Jerusalema Dance Challenge viral », a vu des gens de tous les horizons enfiler leurs chaussures de danse, secouant le blues de verrouillage. Je suis très heureux. Il n’a pas encore coulé. Cela ressemble à un rêve. Je suis si heureux que l’Afrique du Sud puisse célébrer cela ensemble. Je ne sais pas ce qui l’a rendu si grand, mais nous sommes tellement reconnaissants pour chaque stream que nous avons obtenu. C’est un grand moment pour nous tous en tant que pays et nous devons le célébrer » a-t-il écrit.

« C’est tellement beau de voir comment Jerusalema a conquis le monde, de voir jusqu’où il est allé. La chanson a été incroyable à la maison, en décembre 2019, sur chaque station de radio. Il a régné sur les rues et les gens ont créé des souvenirs de la chanson », a-t-il ajouté

Des célébrités telles que Cassper Nyovest, Bonang et DJ Fresh, se sont jointes à des milliers de Sud-Africains pour féliciter Master KG pour cet accomplissement. Master KG, qui travaille en étroite collaboration avec le musicien zimbabwéen de grooves urbains, Nox, ces jours-ci, est définitivement destiné à de plus grandes hauteurs.

Son album Skeleton Move, sorti en 2018, a été acclamé, notamment par l’AFRIMMA Award du meilleur artiste / groupe dans la catégorie African Electro. Il a collaboré avec un certain nombre d’artistes dont Zanda Zakuza et Makhadzi et est également connu comme le pionnier de la danse «Balobedu».

À une heure du matin GMT (3 heures en France), ce samedi 29 août 2020, la vidéo officielle de la chanson « Jerusalema » de Master KG, qui a pris le monde d’assaut, unissant le globe dans un énorme défi de danse, avait atteint exactement 103 870 116 vues.