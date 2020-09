Jerusalema de Master KG certifié Platine en Italie

Jerusalema de Master KG et Nomcebo a franchi une nouvelle étape. La chanson de renommée mondiale des musiciens sud-africains a été certifiée platine en Italie. Master KG s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer l’incroyable réalisation.

Jerusalema de Master KG est sur une séquence de victoires. La chanson à succès est maintenant devenue Platine en Italie. Cet exploit incroyable est l’une des nombreuses victoires que la chanson a enregistrées depuis sa sortie. Master KG, très excité, s’est rendu sur Twitter pour célébrer la dernière réalisation de la chanson.

Passer au platine en Europe n’est pas une mince affaire, même obtenir ce statut à Mzansi est extrêmement difficile, donc cette réalisation est définitivement un exploit. Le tweet a été écrit en italien et se traduit par : «Tout le monde danse Jerusalema 9 millions de publications sur Instagram, plus de 100 millions de vues sur YouTube, plus de 130 millions de contenus sur TikTok, ne sont que quelques-uns des chiffres du succès du hit estival qui remporte aujourd’hui la certification Platine ».

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité l’artiste pour son énorme accomplissement. « Ils nous ont donné un Coronavirus. Nous leur avons donné Master KG en échange », a écrit un fan. « À ce rythme, vous serez la plus grande exportation de l’Afrique du Sud. Wanitwa mos ! », se réjouit un autre. « De toute évidence, être snobé pour un prix SAMA, était la meilleure injustice qui vous soit jamais arrivée… laissez-les vous ouvrir la frontière et encaisser sur ce circuit international. Bravo chef », a expliqué un troisième intervenant.

La chanson du musicien mettant en vedette la chanteuse Nomcebo Zikode est devenue une sensation de danse mondiale et a empêché le monde de danser le blues de Covid-19. Master KG et Nomcebo, qui ont tous deux été officiellement nommés jeunes ambassadeurs du pays par le ministère des Arts, des Sports et de la Culture, continuent de faire flotter très haut le drapeau sud-africain avec leur «Mbende», qui est une danse populaire pratiquée par les Zezuru Shona, une ethnie établie dans l’est du Zimbabwe, en particulier dans les districts de Murewa et d’Uzumba-Maramba-Pfungwe.