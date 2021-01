Jennifer Lopez recrée la vidéo « L’amour n’a pas de prix »

Jennifer Lopez célèbre le 20ème anniversaire de son album « J. Lo » en revisitant une scène emblématique du clip vidéo « Love Don’t Cost A Thing » (L’amour n’a pas de prix). Le deuxième album studio de la star newyorkaise, qui a suivi ses débuts en 1999 « on the 6 », propose des hits comme « Play », « I’m Real ».

La chanteuse latino-américaine Jennifer Lopez, qui vient de se produire à la cérémonie d’investiture du Président Joe Biden, s’est rendue sur Instagram pour fêter les 20 ans de son album « J. Lo ». Le deuxième album studio de la star, qui a suivi ses débuts en 1999 « on the 6 », propose des hits comme « Play », « I’m Real » et, bien sûr, « Love Don’t Cost a Thing ».

Actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d’affaires américaine, Jennifer Lopez est devenue une icône de la musique, de la mode et de tout ce qui touche au succès, car elle est non seulement une excellente chanteuse, mais aussi une actrice et une femme d’affaires. Elle est tout simplement une star interplanétaire. Et pour certains internautes, il est difficile de choisir entre sa musique et ses films.

A ce jour, Jennifer Lopez continue à jouer pour Hollywood. L’un de ses films les plus récents a été Hustles où elle a joué une danseuse de nuit. Mais, elle est également connue pour offrir toujours des spectacles inoubliables, qui restent dans l’esprit de ses fans.

Avec son single « Love Don’t Cost A Thing » (L’amour n’a pas de prix), qu’elle a décidé de sortir en tant que premier du genre, elle a réussi à devenir numéro un au Royaume-Uni. Cette chanson est également devenue un standard d’amour et d’indépendance féminine. Pour ainsi dire, dans la vidéo on peut la voir à quel point elle enlève petit à petit tout ce que son partenaire lui avait donné, ce qu’elle a fait à nouveau pour fêter les 20 ans de son album sorti en 2001.