JAY-Z lance un fonds de plus 5 milliards pour les cannabis

Le magnat américain de Roc Nation, JAY-Z, veut diversifier le commerce de la marijuana en investissant dans des sociétés de cannabis appartenant à des minorités, qui ont été touchées, de manière disproportionnée, par la guerre contre la drogue et exclues du marché du pot légalisé de 10 milliards de dollars.

Le rappeur américain JAY-Z, de son vrai nom Shawn Corey Carter, se lance dans le cannabis au profit des minorités. Il vient en effet de créer un fonds de 10 millions de dollars (5,4 milliards FCFA) pour soutenir les petites entreprises du cannabis appartenant à des Afro-américains ou à des minorités visibles. « C’est vraiment incroyable de voir comment cela peut arriver. Nous avons été les plus touchés par la guerre contre la drogue, et l’Amérique a fait demi-tour et en a créé une entreprise qui vaut des milliards », a indiqué JAY-Z.

JAY-Z lance son fonds avec 10 millions de dollars (5,4 milliards FCFA) de capitaux de démarrage reçus dans le cadre de l’acquisition à 575 millions de dollars (plus de 310,7 milliards FCFA) de deux sociétés de cannabis basées en Californie, CMG Partners Inc. et Left Coast Ventures Inc. par Subversive Capital Acquisition Corp. En octobre, le rappeur et homme d’affaires américain a lancé sa propre marque de cannabis, Monogram, qui sera une coentreprise avec la société fusionnée, nommée TPCO Holding Corp.

Le fonds sera géré par JAY-Z et la PDG de Roc Nation Desiree Perez, qui a reçu une grâce de Donald Trump, le dernier jour de sa présidence à la tête des États-Unis d’Amérique. Il investira jusqu’à 1 million de dollars (plus de 540 millions FCFA) dans chacune des startups de cannabis choisies. « Je voulais faire quelque chose de manière réelle et concrète. Quelque part où je joue ma partition », a ajouté JAY-Z.

Le marché du cannabis est devenu une entreprise légale en plein essor de 20 milliards de dollars (10 810 milliards FCFA) et pourrait dépasser le marché de 70 milliards de dollars (37 835 milliards FCFA) du vin américain, d’ici 2030, selon une estimation de la banque d’investissement new-yorkaise, Cowen & Co.