Japon : Pieclex, un tissu efficace contre le Coronavirus ?

Un tissu capable de neutraliser les virus, microbes et autres bactéries. Telle est la dernière invention de deux groupes japonais, Murata Manufacturing et Teijin Frontier, qui ont mis au point cette technique qui pourrait être efficace contre le Coronavirus.

L’information a été donnée par l’AFP, qui évoque un tissu électrique efficace contre les virus et bactéries, car utilisant le mouvement corporel pour produire de petites quantités d’électricité. Cette invention serait de deux groupes japonais, Murata Manufacturing et Teijin Frontier, et le tissu se nomme Pieclex.

La particularité de cette matière est qu’il est multi-usage : vêtements capables de détruire les odeurs corporelles, aux équipements de protection comme les masques, souligne le journal, qui convoque la période actuelle que traverse le monde entier, notamment la pandémie à Coronavirus, qui touche tous les continent.

Si les quantités d’électricité produites par le tissu, par l’étirement et la contraction de la matière, au cours des mouvements habituels d’une personne, sont tellement faibles qu’elles ne peuvent pas être senties par le porteur, elles sont tout de même suffisantes pour griller les bactéries, microbes et virus qui seraient sur ou dans le tissu, assurent les deux groupes.

Si le tissu présente un intérêt pour les vêtements sportifs, couches-culottes, masques et autres filtres, reste à effectuer des tests sur le nouveau Coronavirus. Le temps que les inventeurs mettent la main sur le virus et le soumettent à des essais… textiles.

En tout cas, une porte-parole de Murata, vantant leur produit, a assuré à l’AFP : « Nous sommes capables d’empêcher la prolifération ou de rendre inoffensifs 99,9% des bactéries et des virus sur lesquels nous l’avons testé ».