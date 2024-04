Jane Goodall : 90 ans de lutte pour les chimpanzés et l’espoir de conservation

Mise en avant par Google qui célèbre ses 90 ans, Jane Goodall est une figure emblématique de l’éthologie et de la conservation. Mais elle est également une voix puissante qui, depuis des décennies, avertit de l’extinction imminente des grands singes et des conséquences pour l’homme.

Née le 3 avril 1934 à Londres, Valerie Jane Morris-Goodall a révolutionné notre compréhension des chimpanzés et de leur comportement, notamment en découvrant leur capacité à utiliser des outils. Ce faisant, elle a mis en évidence la finesse de la ligne qui sépare les humains des autres animaux, en particulier les grands singes. Mais au-delà de ces découvertes, Jane Goodall a lancé un appel à l’action pour protéger ces êtres sensibles et intelligents contre la destruction de leur habitat et le braconnage.

Il y a dix ans, Jane Goodall, alors âgée de 80 ans, exprimait déjà sa profonde inquiétude pour l’avenir des grands singes, en soulignant leur diminution dramatique due à l’exploitation des ressources naturelles et à la déforestation. De deux millions, la population des chimpanzés avait chuté à 300 000 en 50 ans, un déclin qui, sans intervention, menaçait de réduire ces espèces à de petites populations isolées, luttant contre la consanguinité et au bord de l’extinction.

La situation des grands singes, une alerte pour la situation de l’homme

La destruction de leur habitat, selon Goodall, n’était pas seulement un problème pour les grands singes mais un indicateur alarmant de la détérioration de notre environnement, avec des conséquences désastreuses pour le climat et la biodiversité mondiale. « Si nous ne faisons rien pour protéger l’environnement que nous avons déjà partiellement détruit, je ne voudrais pas être un enfant né d’ici 50 ans », déclarait-elle, soulignant l’interconnexion entre la survie des grands singes et la nôtre.

Fondatrice du Jane Goodall Institute et initiatrice du programme Roots & Shoots, Goodall n’a cessé de promouvoir l’éducation, la recherche et la conservation. Aujourd’hui, à 90 ans, elle continue de parcourir le monde, rappelant à chacun de nous que nos actions quotidiennes ont un impact sur la planète et que l’engagement envers un avenir plus durable est plus crucial que jamais.

En célébrant le remarquable jalon des 90 ans de Jane Goodall, nous honorons non seulement une vie de contributions scientifiques et d’engagement envers la conservation, mais nous sommes également rappelés de l’urgence persistante de ces enjeux. Son héritage nous invite à agir avec espoir et détermination pour protéger les grands singes et, par extension, notre avenir commun sur cette Terre.