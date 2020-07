Jamilla Vera Swai, le parcours d’un prodige

Quand Jamila Vera Swai nourrissait le rêve de travailler dans le secteur de la mode, elle n’avait que 7 ans. A cet âge déjà, elle ambitionnait de devenir une des plus grandes ambassadrices de la mode africaine. Aujourd’hui, son rêve est devenu réalité.

Ses origines sont à Dar es Salam, en Tanzanie. Alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, elle s’inspirait énormément du travail de sa tante qui faisait des croquis ; celle-ci était designer. Au fil des années, Jamila s’est spécialisée dans la mode féminine. Sa particularité réside dans le fait qu’elle associe la tradition vestimentaire tanzanienne à ce que la modernité lui apporte.

A seulement 14 ans, l’adolescente signe son premier contrat avec le studio Stilo. C’est déjà là que se manifeste son impatience, son désir de fouler le seuil du monde de la mode. De ce contrat va naître une suite d’autres contrats de publicité qui seront aussi diffusés sur des chaînes locales. C’était le début d’une carrière prometteuse.

Dans son désir d’apprendre et de se perfectionner, elle s’inscrit dans un premier temps à l’institut Belas Artes de Maputo. Après cela, elle prend la route du Kenya pour s’inscrire à la Fashion College International. C’est là qu’elle va apprendre les rouages de la mode. Elle y fait le choix de se spécialiser en conception et en réalisation de vêtement de mode.

Forte de son savoir et de son expérience, elle va se lancer sur les rampes du succès. Et en 2000, elle est finaliste d’un concours, la Smirnoff International Fashion Awards. A la suite de ce premier succès elle va enchaîner les prix et dans la foulée, elle devient costumière pour des agences de publicité.

Ce qui attire dans son travail, c’est aussi l’exotique que cela respire. C’est ainsi qu’en 2002, elle fonde sa propre maison de mode : JamillaVeraSwai Studio. Ce qui va lui permettre de représenter son travail sur plusieurs évènements de mode, dont celui de la Fashion Week qui a lieu en Afrique du Sud. Aujourd’hui, elle représente l‘Afrique sur plusieurs évènements internationaux dans le monde.