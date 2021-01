Italie : Kevin-Prince Boateng, « joueur du mois » de Serie B

Milieu relayeur, offensif ou attaquant international ghanéen de Monza AC, Kevin-Prince Boateng, a été élu joueur du mois de décembre, en Serie B (D2 Italie). Le Black Star de 33 ans a marqué 2 buts et offert 2 passes décisives, lors des 8 dernières rencontres de Monza en 2020 (5 victoires et 1 match nul).

Le Ghanéen Kevin-Prince Boateng, a été élu joueur du mois de décembre, en Serie B (D2 Italie). Le Black Star de 33 ans respire la forme et semble même retrouver ses jambes de 20 ans, avec la formation italienne de Monza AC, qu’il a rejoint l’été dernier. Le natif de Berlin en Allemagne, a marqué un doublé rapide, le 15 décembre dernier, lors de la large victoire de son équipe à domicile devant Virtus Entella (5-0).

Quatre jours plus tard, il a aidé Davide Bettella à trouver le fond du filet, alors que Monza tombait devant Pescara (2-3). C’était leur deuxième défaite, en décembre, après une défaite 3-0 à Reggiana. Mais, il a continué avec une autre passe décisive pour Carlos Augusto, en aidant Monza à prendre les trois points de la victoire face à Ascoli (2-0), le 22 décembre dernier. Cerise sur le gâteau, il a été élu « joueur du mois » de décembre, en Serie B italienne.

Depuis que Kevin-Prince Boateng a rejoint le Monza AC, en provenance de la Fiorentina, en septembre dernier, l’ancien attaquant de Barcelone et de l’AC Milan a marqué 4 buts et fait 3 passes décisives, en 13 apparitions en Serie B. Une performance qui a contribué à faire hisser Monza au 4ème rang du classement et qui vise désormais la promotion à l’élite italienne.

Cependant, Kevin-Prince Boateng a accepté de rejoindre la 2ème division en septembre pour retrouver l’ancien président de l’AC Milan, Silvio Berlusconi, qui l’a amené pour la première fois en Italie, en 2010. « Comment Silvio Berlusconi m’a-t-il convaincu de venir à Monza ? Il m’a appelé et m’a dit « mon fils, rentre à la maison ». Point besoin de beaucoup plus de mots », a déclaré Boateng.