Isabel dos Santos : grandeur et décadence de la femme la plus riche d’Afrique

Isabel dos Santos, souvent décrite comme la femme la plus riche d’Afrique, est au cœur d’un tourbillon judiciaire qui remet en question son immense fortune. Fille de l’ancien Président angolais José Eduardo dos Santos, elle a bâti un empire qui s’étend sur plusieurs continents. Mais aujourd’hui, ses activités sont scrutées par plusieurs gouvernements et organismes de régulation qui soupçonnent des détournements de fonds et des malversations.

Née en 1973, Isabel dos Santos a fréquenté des écoles prestigieuses et obtenu un diplôme en génie électrique de l’Université de Londres. Sa carrière est profondément marquée par l’influence de son père, José Eduardo dos Santos, qui a dirigé l’Angola pendant près de quatre décennies. Sa position en tant que fille du Président lui a donné accès à des opportunités d’affaires exceptionnelles, souvent dans des secteurs clés contrôlés par l’État. Ainsi, cette proximité avec le pouvoir a permis à Isabel dos Santos de tisser un réseau influent, facilitant son ascension dans le monde des affaires en Angola et à l’étranger. Son mari, Sindika Dokolo, homme d’affaire congolais ayant aussi une influence sur de nombreux marchés.

Ascension et empire économique

Isabel dos Santos a commencé sa carrière en Angola, en investissant dans des domaines stratégiques tels que les télécommunications, les médias, la banque et l’énergie. Sa société, Unitel, est le plus grand opérateur mobile en Angola, et elle détient des parts significatives dans diverses entreprises en Europe. Rapidement, elle a bâti une fortune colossale.

Les ennuis judiciaires d’Isabel dos Santos ont commencé avec la publication des « Luanda Leaks« , en 2020. Ces documents révèlent comment elle a acquis sa fortune, avec des accusations de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent. Le gouvernement angolais l’accuse d’avoir siphonné plus d’un milliard de dollars des caisses de l’État, ce qu’elle nie catégoriquement.

Enquêtes internationales et gel des avoirs

À la suite de ces révélations, les autorités angolaises ont gelé ses biens dans le pays. Puis des enquêtes ont été lancées dans plusieurs pays, dont le Portugal. Enfin, ses comptes bancaires et ses parts dans plusieurs sociétés portugaises ont été gelés. Dernièrement, c’est la justice britannique qui a ordonné le gel de 580 millions de livres sterling, soit plus de 670 M€ d’avoirs d’Isabel dos Santos, dans le cadre du procès qui l’oppose à la compagnie de télécoms Unitel.

Isabel dos Santos rejette toutes les accusations, les considérant comme une chasse aux sorcières politique. Elle soutient que son succès est le fruit d’une carrière entrepreneuriale persévérante et d’investissements judicieux. Néanmoins, ces enquêtes en cours et les éléments qui ont fuité ont terni sa réputation et perturbé ses activités commerciales.