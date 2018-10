Instagram : BB fait de Booba le numéro 1 dans le Top Streaming

Le rappeur Booba, qui a partagé une vidéo sur Instagram, a dévoilé qu’il est le numéro un dans le Top Streaming, avec son titre BB qui a récolté plus de 3 millions d’écoutes.

Le Duc de Boulogne fait encore parler de lui. Booba, qui arrive en première place avec son titre BB, a partagé une vidéo sur Instagram. Pour avoir a fait plus de 3 millions d’écoutes et plus de 79 000 vues, le rappeur a reçu les félicitations des internautes. Et sur la vidéo, ses fans ont visualisé le Top Streaming qu’il a partagé sur son compte Instagram. Plus précisément, Booba a récolté 3 296 627 d’écoutes avec son titre BB.

La suite du classement, c’est Dadju qui est à la seconde place avec « Jaloux » qui a fait 3 294 642 écoutes. Ensuite vient en troisième position Vegedream avec son titre « Ramenez la Coupe à la maison » qui a engrangé 2 465 921 d’écoutes. Suprême NTM feat Sofiane arrive en quatrième position avec son tube « Sur le drapeau » qui a récolté 2 217 091 écoutes. Et en cinquième position, c’est la chanteuse Aya Nakamura avec son titre « Copines » qui a fait 2 196 589 d’écoutes.

Le Franco-Sénégalais, qui a dont la mère, en plus d’être Française, a des origines belges, prépare un concert à guichets fermés. Il est actuellement en répétition.