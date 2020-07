Insolite, Nigeria : une salle de classe transformée en poulailler !

Incroyable scène dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria ; une salle de classe réaménagée en poulailler !

Le Coronavirus étant une maladie contagieuse, il fallait pour le gouvernement mettre en œuvre des stratégies visant à endiguer sa progression, parmi l’une d’elles, la fermeture de certains lieux publics propices à l’expansion du virus. Dans cette optique, ces lieux publics étaient interdits d’accès, y compris les écoles.

Toutefois, la tendance s’est inversée et une réouverture des salles de classe est plus que d’actualité. Seulement, dans l’tat de Borno une salle de classe est justement utilisée, non pas pour contenir des élèves, mais plutôt de la volaille. Oui, sur les photos ci-dessous, on peut distinctement voir les tables-bancs empilés les uns sur les autres dans un coin de la salle afin de libérer de l’espace pour la volaille, qui est, elle, au centre.

Une scène qui sort de l’ordinaire alors que l’on apprend que le gouvernement fédéral envisagerait une reprise des cours sur l’ensemble du territoire nigérian. Une tendance croissante en Afrique mais que d’autres pays à l’image du Kenya ne comptent pas appliquer et vont même jusqu’à demander aux écoles de rembourser les frais de scolarité de l’année 2020.

Reste à savoir si l’option d’autoriser la reprise des cours dans les écoles serait la bienvenue alors que la situation épidémique du Nigeria ne cesse d’empirer avec le nombre de décès qui frôle maintenant les 800 individus.