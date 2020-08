Insolite, Nigeria : une fillette rejetée par son père en raison de ses pupilles bleues ! (Photos)

Les faits se seraient déroulés à Kwara, État du Nigeria, créé le 27 mai 1967, ayant pour capitale Ilorin. Une fille aurait été refoulée par son père en raison de la couleur de ses yeux, bleue, si l’on en croit le post d’une utilisatrice de Facebook.

L’internaute en question qui est une Nigériane, Alani Rukayat Oyindamola, a fourni un peu plus d’éclaircissements sur l’affaire de la petite fille, qui est, selon ses dires, une voisine d’à côté. « Je me suis rendue à Ilorin en cette période de l’Aid et j’ai vu cette petite fille qui vit dans ma maison (Ilorin). Son nom est Kaosara, elle a 8 ans ».

Toujours selon Rukayat, la petite fille avait aussi une sœur qui, tout comme elle, avait des yeux bleus et elle faisait aussi état du manque d’attention et du rejet de la part du père qui ont conduit à la perte de la sœur cadette de Kaosara.

Une affaire similaire avait eu lieu l’an passé au Nord du Ghana avec une petite fille taxée, elle, de sorcière car elle aussi avait ces fameux yeux bleus.

En réalité, ce phénomène est causé par un trouble génétique rare nommé syndrome de Waardenburg. Ce syndrome est aussi accompagné de différents degrés de surdité, de défauts mineurs du corps et de changements de pigmentation. Toutefois, en raison des nombreux préjugés qui rythment le quotidien africain, ce phénomène, qui n’est qu’une anomalie génétique, est malencontreusement pris pour autre chose que ce qu’il est réellement.