Insolite : Mike Tyson se drogue en plein direct ! (Vidéo)

Alors qu’il avait ouvertement admis avoir fumé de la marijuana juste avant de monter sur le ring, le 29 novembre 2020, à l’occasion de sa confrontation face à Roy Jones, Mike Tyson a, une nouvelle fois, confirmé son addiction à ces produits dont la prescription ou la recommandation est autorisée dans certains États américains.

Interviewé par Logan Paul lors de son podcast, le boxeur américain est revenu sur sa magnifique carrière et aussi sur ses penchants pour les produits illicites comme le cannabis ; il a même révélé avoir sur lui des champignons hallucinogènes. Mieux, alors qu’il est en plein direct, le boxeur en ingère quelques grammes.

« Ce que j’aime avec les champignons, c’est qu’ils vous rendent objectif », a-t-il d’abord déclaré avant de poursuivre : « Les champignons vous montrent que vous n’êtes rien ». Et pour terminer, il sert que « c’est rien du tout, j’en bouffais des sacs entiers, mec ».

Mis à part ce fait totalement insolite, le boxeur de 54 ans, qui a récemment repris du service, est aussi revenu sur son implication dans l’homicide à l’époque du rappeur 2Pac et aussi son usage de la drogue. « Ecoute, je ne peux pas arrêter de fumer. J’ai fumé pendant les bagarres. Je dois juste fumer. Je suis désolé. Je suis un fumeur. Je fume tous les jours. Je n’ai jamais arrêté de fumer. (…) Cela n’a aucun effet sur moi d’un point de vue négatif. C’est juste ce que je fais et comment je suis et comment je vais mourir. Il n’y a pas d’explication. Il n’y a pas de début. Il n’y a pas de fin », avait expliqué le boxeur américain d’origine congolaise. Signalons que le cannabis était exclu de la liste d’interdictions pour combattre contre Roy Jones.