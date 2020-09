Insécurité au Togo : des millions emportés lors d’un braquage au carrefour Todman

L’insécurité est toujours d’actualité au Togo. Les braquages ont toujours lieu et le dernier en date s’est déroulé ce 7 septembre 2020. Le bilan fait état de plusieurs millions emportés par les hors-la-loi.

C’est dans la capitale togolaise que s’est déroulé le braquage, et plus précisément aux encablures de l’hôtel Todman, le lundi 7 septembre à 9 heures. Sieur Tony, la victime, a été attaquée alors qu’elle se trouvait dans sa voiture avec une importante somme. Celle-ci devait servir à l’achat de matériaux pour poursuivre des travaux de construction. Les hommes non identifiés, au nombre de deux sur une moto, se sont servis de leurs armes pour briser la vitre du côté non-chauffeur du véhicule.

Insécurité grandissante au Togo

La police n’a rien pu faire, à part procéder à un constat, une fois sur les lieux. Les bandits se sont échappés avec la coquette somme de 6 millions de FCFA. L’insécurité est un fait courant au Togo et de nombreuses zones mondaines de la capitale ont déjà été déclarées à risque. Ce sont notamment Avédji limousine, Deckon, la bordure de la voie Agoe-Tv2 pour ne citer que celles-là. Pour assurer la sécurité des populations, les effectifs des patrouilles assignées à ces endroits ont été renforcés. Les forces de l’ordre ont été instruites pour procéder à des fouilles, des saisies d’engins et autres, si nécessaire.

Les autorités en charge de la sécurité au Togo rassurent quant à la prise de mesures pour lutter contre les actes de banditisme au Togo. De plus, elles invitent les populations à se munir de leurs pièces d’identité lorsqu’elles sortent et surtout éviter les zones à risque, pendant la nuit.