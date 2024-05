Inondations aux Comores : un bilan provisoire et un appel à l’aide internationale

Le gouvernement des Comores a dressé un premier bilan des inondations qui ont frappé le pays fin avril et début mai 2024. L’objectif étant de solliciter l’aide de la communauté internationale pour la réparation des dégâts causés par ces intempéries.

Besoins immédiats et préparation de l’avenir

Les inondations ont fait 3 morts et des dizaines de déplacés aux Comores. Les premières estimations chiffrent les réparations à plus d’un milliard de francs comoriens, soit un peu plus de 2,5 millions d’euros. Parmi les besoins urgents figurent la distribution de kits alimentaires aux familles sinistrées et le remplacement du mobilier et des équipements dans les établissements scolaires touchés.

Le ministre des Affaires étrangères des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, a souligné la nécessité d’une réponse rapide et efficace aux besoins des sinistrés, tout en soulignant l’importance de mettre en place des mesures à long terme pour mieux protéger le pays contre les intempéries et les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Cet appel a été entendu par les partenaires internationaux, qui ont promis leur soutien aux Comores.

Vulnérabilité face au changement climatique

Les Comores, pays insulaire situé dans une zone sujette aux cyclones et aux pluies torrentielles, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. En 2019 déjà, le cyclone Kenneth avait frappé le pays, faisant 6 morts et plus de 10 000 déplacés. Les inondations de 2024 constituent un nouvel avertissement de la nécessité de renforcer la résilience des Comores face aux catastrophes naturelles.

En plus de l’aide immédiate à la reconstruction, les Comores ont besoin d’un soutien international pour développer des stratégies d’adaptation au changement climatique et pour renforcer leurs infrastructures de prévention et de gestion des risques.