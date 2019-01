Innoveox : bonne nouvelle écologique pour l’Afrique

Innoveox, société française innovante en phase de décollage industriel et commercial, partenaire du Centre National de la Recherche Scientifique, vient de signer un important contrat sur l’Ile de la Réunion… Une première application en Afrique de cette technologie innovante permettant le traitement des déchets industriels et évitant la pollution…

Tous les voyants sont au vert pour INNOVEOX qui mène actuellement une levée de fonds de plus de 12 millions d’euros et dont l’introduction en bourse sur Alternext suscite un fort engouement.

Probablement la conséquence logique de la signature d’un important contrat sur l’Ile de la Réunion, chiffré à plus de 6 millions d’euros.

Ce contrat constitue une véritable porte d’entrée sur le continent pour INNOVEOX, qui devrait prochainement y implanter de nouvelles unités de traitement sur les sites d’industriels de la chimie, de la santé et du pétrole, notamment en Afrique du Sud et au Mozambique.

“La communication autour de cette signature a suscité un vif intérêt de la part des industriels”, a déclaré son Président Jean-Christophe Lépine, “car l’insularité nécessite des traitements propres pour la destruction définitive des déchets toxiques, pour lesquels notre technologie est parfaitement adaptée”.

Les besoins en termes de recyclage et d’élimination – sans pollution – des déchets dangereux (pesticides, résidus pétroliers…) représentent un enjeu environnemental majeur, qui intéresse désormais de nombreux pays africains, soucieux de préserver leurs ressources en eau.

La société INNOVEOX est associée au CNRS et partenaire technologique et commercial du groupe AIR LIQUIDE, leader mondial dans la fourniture d’oxygène.

La technologie révolutionnaire d’INNOVEOX, l’Oxydation Hydrothermale Supercritique à Énergie Positive, permet de détruire à 99,9% les polluants et micro-polluants, récupérer la totalité de l’eau propre contenue dans le déchet, produire de l’énergie et enfin récupérer les métaux stratégiques. Et contrairement à l’incinération, ce procédé compact et rapide n’émet aucun gaz dangereux!

INNOVEOX ne vend pas ses unités mais propose aux industriels une prestation de service complète et sur mesure, avec un coût de traitement à la tonne de déchet recyclé très compétitif. Des développements sont actuellement en gestation avec le CNRS, que ce soit sur le recyclage de la fibre de carbone et des panneaux photovoltaïques, ou sur la production d’énergie et de matières premières pour la chimie verte à partir de biomasse polluée.

Document: la technologie concernée…