Inclusion financière : BGFIBank RDC se mobilise pour le développement économique du pays

En République Démocratique du Congo, BGFIBank RDC, unique banque certifiée ISO 9001, s’attèle à soutenir le développement économique du pays, en agissant notamment sur l’économie locale, comme dans la province du Kongo Central.

Une « forte dépendance à l’industrie extractive » et une « forte dollarisation de l’économie » : c’est en ces termes que le cabinet de conseil Deloitte caractérise les faiblesses structurelles de l’économie de la République démocratique du Congo (RDC). D’après un rapport publié en 2021 par la firme britannique, 90% des dépôts bancaires réalisés dans le pays le seraient en dollars américains, une prédominance qui représenterait « un véritable problème car elle prive la Banque centrale de son principal outil de politique monétaire ». Mais il ne s’agit pas des seuls enjeux qui entourent un secteur bancaire congolais encore trop « peu impactant et fragmenté », d’après les analystes de Deloitte.

L’inclusion financière, un passage obligé pour développer la RDC

Avec seulement 7% de la population congolaise disposant d’un compte bancaire formel, la pénétration bancaire demeure, de fait, très faible en RDC. De même, le secteur contribue encore trop peu à l’économie du pays : ainsi, en 2019, le total des crédits accordés par les acteurs du secteur bancaire ne représentait que 5,8% du PIB congolais. Autant d’éléments qui font écrire aux auteurs du rapport de Deloitte que « le secteur bancaire congolais a encore du chemin à faire et des efforts à fournir notamment en matière d’inclusion financière et de capacité de financement des grands projets ».

Préoccupante, cette situation de faiblesse bancaire a des conséquences très concrètes sur le développement du pays et le quotidien de ses habitants. En effet, comme le relève la Banque mondiale, « l’accès à un compte d’opérations courantes est la première étape vers une inclusion financière entière, en ouvrant la voie au dépôt d’argent, mais aussi à, l’envoi et la réception de paiement ». Autrement dit, posséder un compte en banque demeure, d’après l’institution, un indispensable « tremplin » vers d’autres services financiers qui, eux-mêmes, « facilitent le quotidien et aident les ménages et les entreprises à anticiper le financement de projets de long terme ou à faire face à des imprévus ».

Le Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF) ne dit pas autre chose, lui selon qui « il est théoriquement prouvé que les modèles d’inclusion financière peuvent soutenir la croissance économique globale et la réalisation d’objectifs de développement plus larges ». Raison pour laquelle l’inclusion financière fait pleinement partie de pas moins de huit objectifs du Programme de développement durable (ODD) sur dix-sept. En somme, l’inclusion financière fait office de véritable passage obligé pour tout pays qui, comme la RDC, veut développer son économie. Un enjeu qui semble désormais pris très au sérieux par les autorités du pays comme par l’écosystème bancaire congolais qui, à l’image de BGFIBank RDC, déploie des actions concrètes pour bancariser les habitants du pays.

BGFIBank RDC renforce son implantation dans la province du Kongo Central

L’établissement, qui est la première institution bancaire de RDC, a en effet pour ambition revendiquée de se « positionner comme la banque de référence des Congolais, selon son directeur général, Francesco De Musso. Un objectif qui doit, toujours d’après le dirigeant, « se traduire par une proximité absolue avec les Congolais et les entreprises congolaises pour les accompagner dans leurs projets et dans leurs financements afin de les rendre les plus autonomes possible » – à l’image, par exemple, des solutions digitales de paiement qui permettent aux individus de ne pas avoir à se déplacer pour réaliser leurs opérations bancaires.

Des solutions particulièrement adaptées aux habitants de certaines régions reculées, comme celle du Kongo Central qui, contrairement à ce que son nom suggère, ne se situe pas au centre de la RDC mais à l’extrême périphérie sud-ouest du pays. Dans cette province, BGFIBank dispose déjà de quatre implantations et la banque ambitionne d’en ouvrir encore plus, tout en misant sur un segment de clientèle particulier : la jeunesse. « Les jeunes sont clairement au cœur de la préoccupation de la nouvelle équipe (…), puisque ce sont eux qui vont bénéficier des emplois qui vont être généras, mais aussi des retombées économiques », a récemment affirmé Francesco De Musso lors d’un déplacement dans la région.

Le digital, arme de bancarisation massive en RDC