Inaki Williams, roi basque et buteur hors pair, sacré meilleur joueur africain de la Liga

Inaki Williams, l’attaquant virevoltant de l’Athletic Bilbao, a été couronné meilleur joueur africain de la Liga pour la saison 2023/24. Cette distinction, décernée par un panel de journalistes et d’experts du football espagnol, vient saluer une saison exceptionnelle pour le Basque d’origine ghanéenne.

Avec 12 buts et 4 passes décisives en 36 apparitions en Liga, Inaki Williams a été l’un des grands artisans de la belle saison de l’Athletic Bilbao, club espagnol qui s’est qualifié pour la Ligue Europa. Son apport offensif, sa percussion et ses dribbles déroutants ont fait de lui un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Inaki a aussi brillé en Coupe d’Espagne, marquant 2 buts et réalisant 2 passes décisives. Avec 24 % des voix, Inaki Williams a devancé Brahim Diaz du Real Madrid et Youssef En-Nesyri de Séville.

Mais au-delà de ses qualités footballistiques, c’est aussi sa fidélité exemplaire à son club d’enfance qui a marqué les observateurs. En effet, Inaki Williams a fait l’ensemble de sa carrière professionnelle à l’Athletic Bilbao, un club dont il est devenu une véritable légende depuis presque 10 ans. Il faut noter que très peu de joueurs non Basque sont tolérés par le public de Bilbao.

Un modèle pour les jeunes footballeurs africains

Né à Bilbao de parents ghanéens, Inaki Williams a choisi de représenter le Ghana en sélection nationale. Il a notamment participé à la Coupe du Monde 2022 avec les Black Stars. Son parcours et sa réussite font de lui un modèle pour les jeunes footballeurs africains qui rêvent de percer au plus haut niveau. Inaki Williams incarne à la fois l’excellence sportive, la fidélité à ses racines et l’amour pour son club formateur. Il est par ailleurs le grand frère de Nico Williams, international espagnol.

Un avenir prometteur

Âgé de 29 ans, Inaki Williams est encore en pleine force de l’âge. On peut donc s’attendre à le voir briller encore de nombreuses années sur les pelouses de Liga et d’Europe. Avec son talent, son travail et sa mentalité irréprochable, il a tout ce qu’il faut pour rester l’un des meilleurs attaquants du monde et s’imposer avec les Blacks Stars du Ghana, qu’il a rejoint en 2022.