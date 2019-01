Immigration : 3 000 migrants secourus en Méditerranée !

Près de 3 000 migrants ont été secouru ce mercredi aux larges des côtes libyennes, selon des gardes-côtes italiens et l’ONG Médecins sans frontières.

Un nouveau drame en Méditerranée a pu être évitée. En effet, ce mercredi, près de 3 000 migrants dont des centaines de femmes et d’enfants ont été secourus au large des côtes libyennes ont annoncé les gardes-côtes italiens et l’ONG Médecins sans frontières. Les personnes secourues sont pour la plupart originaire d’Erythrée. En effet, 11 enfants âgés de moins de cinq ans ont trouvé refuge sur le pont principal du Phoenix, un navire affrété par Médecins sans frontières pour venir en aide aux migrants.

Un autre navire de Médecins Sans Frontières, l’Argos a, quant à lui, recueilli 993 personnes mercredi, dont 358 femmes et 79 enfants. Les garde-côtes italiens et la marine militaire ont de leur côté annoncé avoir porté secours plus de 1 200 personnes, dont 838 entassées à bord de trois embarcations de fortune.

Une situation que doit gérer Médecins sans frontières (MSF) ainsi que de l’organisation humanitaire maltaise Moas à rude épreuve. « Après la plus grosse journée que nous ayons jamais eue, les équipes de MSF et du Moas ont secouru 1 658 personnes, mais cela ne devrait pas être notre travail ». Durant l’été, près de 4 000 migrants avaient été secourus en un seul jour.

Plus de 350 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier, et plus de 2 643 personnes sont mortes en mer après avoir tenté de rallier l’Europe, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Près de 235 000 sont arrivés en Grèce, et près de 115 000 en Italie, détaille l’organisation basée à Genève dans un document distribué aux médias.

