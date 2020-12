 « Imali Eningi » de Big Zulu dépasse 3 millions de vues en 3 semaines (vidéo)

Le tube « Imali Eningi » de Big Zulu avec Riky Rick et Intaba Yase Dubaï, qui a dépassé plus de 3 millions de vues en 3 semaines est apparu en premier sur SA Hip Hop Mag. Il lance ainsi un défi à ses fans où la « Nkabi Nation », afin d’atteindre la barre des 4 millions de vues dans les prochaines semaines sur YouTube.

En Afrique du Sud et un peu partout dans le monde, tout le monde continue de faire le « Duduzane Challenge » sur les médias sociaux, même des semaines après la sortie du single à succès « Imali Eningi » de Big Zulu avec Riky Rick et Intaba Yase Dubaï.

À première vue, la chanson n’est pas sur le point de cesser de faire des vagues sur les réseaux sociaux. « Imali Eningi » a maintenant dépassé les 3 millions de vues sur YouTube, après trois semaines de sortie et le rappeur n’a pas de mots pour décrire sa joie.

La nation Nkabi a travaillé dur pour aider à accumuler les chiffres et a réussi à générer 1 million de vues chaque semaine depuis sa sortie. « Nkabi Nation, 3 millions de vues en 3 semaines. Nkabi Records iqopha umlando », a posté sur son compte Instagram, le rappeur sud-africain Big Zulu.

De nombreux amis et collaborateurs de l’industrie musicale du rappeur ont félicité le Vuma Dlozi pour le succès majeur du disque et nous avons hâte de voir si la nation Nkabi marquera l’histoire et atteindra la barre des 4 millions de vues, lors des prochaines semaines.

Se prononçant sur Instagram, Riky a annoncé le nouveau nombre de vues et il est également impressionné par l’amour que le single a reçu jusqu’à présent. « 3 millions de vues en 3 semaines ! Cette chanson est vraiment spéciale. Ceci est un grand W pour tous. Nous célébrons ensemble en tant qu’une nation », a déclaré Riky Rick.

Publié sur YouTube le 23 novembre 2020, « Imali Eningi » de Big Zulu a déjà enregistré plus de 3 443 108 vues, c vendredi après-midi.