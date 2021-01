Imaan Hammam, le nouveau visage de Versace

La top-modèle vedette d’origine maroco-égyptienne, Imaan Hammam, est le nouveau visage de la collection printemps 2021 de l’Italien Versace. La jeune femme a participé à de nombreuses campagnes et défilés de la marque italienne. Mais devenir le nouveau visage de la collection actuelle est une consécration pour celle qui est présentée comme l’un des modèles fétiches de la maison de luxe Versace.

À 24 ans, Imaan Hammam, qui est née d’une mère marocaine et d’un père égyptien, a parcouru un long chemin depuis ses débuts sur les podiums en septembre 2013. Elle a été repérée dans sa ville natale par un agent de la gare centrale d’Amsterdam au Pays-Bas, avant de faire ses débuts sur le podium à l’automne de Jean-Paul Gaultier Défilé Couture 2013, quatre ans plus tard.

Aujourd’hui, Imaan Hammam est l’un des mannequins les plus demandés de la mode. Un podium pour les grandes marques de luxe, le défilé a marché pour des personnalités comme Fendi et Prada, pour n’en nommer que quelques-unes. Elle est également apparue dans des campagnes pour DKNY, Tiffany & Co. et Céline. Elle est apparue dans plusieurs campagnes pour le label italien et est un pilier des podiums.

Imaan Hammam a récemment participé au défilé sous-marin de Donatella Versace, à Milan, en septembre. La collection « Flash » printemps 2021 de Versace a été présentée en format vidéo lors d’une Fashion Week numérique à Milan au mois de juillet dernier. Le concept de « Flash » est qu’il s’agit d’une collection plus petite qui peut être présentée plus souvent et produite et livrée aux magasins plus rapidement.

La collection a fait ses débuts via un liveStream avec le rappeur britannique AJ Tracey, qui a été filmé en entrant dans un studio rempli de racks de vêtements. La campagne de la collection a été créée à partir des clichés pris lors de la performance de Tracey. L’offre « voir maintenant, acheter maintenant » était parsemée de vestes et de manteaux en cuir, de silhouettes parfaitement ajustées, de mini-robes ceinturées, de motifs en peau de serpent et de pulls et cardigans en maille torsadée.

Des pièces de la collection ont été portées par l’actrice de « Spiderman : Homecoming » Laura Harrier, la chanteuse américaine Miley Cyrus et le duo de R&B Chloe et Halle Bailey.