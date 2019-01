Igname amer à la vapeur

L’Ouganda abrite de nombreux écotypes d’igname, qui ont plus de 10 noms différents et qui sont utilisés en fonction de leurs structures morphologiques et physiologiques. La vigne grimpante connue sous le nom de balugu a été cultivé en Ouganda depuis des générations, et grandi jusqu’à 6 à 8 mètres de haut. Elle est traditionnellement cultivé dans le district de Bukunja-Mukono mais s’est maintenant répandu dans de nombreuses autres parties du pays.

Les tubercules racines poussent en tas ou seuls, et peuvent peser jusqu’à 80 kilos. Leur chair est blanche ou pâle ou jaune foncé.

Traditionnellement, le tubercule est consommé à la vapeur et servi avec des haricots, des arachides et des légumes. Sa préparation nécessite une ébullition complète ou un séchage au soleil pour éliminer ses constituants toxiques avant de manger.

Différentes variétés cultivées couramment de balugu incluent Kyetutumula (la plus com

Lundi) Luyiki, Nandigoya, Mukulu Jjuuni, Kisebe et Kikongo parmi d’autres, et d’autres patins d’escalade

Comprennent Ndaggu (Nganda), Ndaggu (Nsowe) et Ndaggu (Nziba). D’autres variétés comestibles comme Kaama ne sont pas encore domestiquée parce que les tubercules à croissance profonde sont difficiles à récolter.

Préparation pour 4 personnes



5 kg d’igname



2 feuilles de banane



eau

Ne pas éplucher les ignames, mais lavez-les bien et enveloppez-les dans la feuille de banane. Verser de l’eau dans une casserole, mettez le pétiole de la feuille de banane et les nervures centrales, localement appelé emizingonyo, pour créer une base, couvrir avec des feuilles de banane.

Placez l’herbe d’escalade enveloppée dans la casserole et recouvrez-vous bien avec plus de feuilles de banane et une autre casserole. Placez la casserole sur la chaleur et la vapeur pendant deux heures.

Retirer du feu, déballer et éplucher les ignames.

Remarque: Servir chaud ou froid avec l’accompagnement désiré, par exemple une sauce épaisse de boeuf, de poisson, du poulet, haricots ou légumes.