Huiles alimentaires : BN Group veut placer 1 milliard de dollars en Afrique !

Le groupe indien projette de mettre sur pied trois usines de transformation et aussi d’acquérir des plantations d’oléagineux, le tout en se fiant aux habitudes alimentaires des consommateurs locaux.

BN Group, fabricant indien d’huiles alimentaires comestibles envisage de placer un milliard de dollars dans l’édification d’usines réservées à la transformation et l’acquisition de plantations sur le continent Africain. Ce projet s’étale sur les cinq prochaines années comme nous l’apprend The Economic Times of India, l’annonce a été faite par le PDG du groupe ce 23 novembre 2024.

Édification de trois usines de transformation d’huiles alimentaires

« Nous investirons environ un milliard de dollars durant les cinq prochaines années pour renforcer notre présence en Afrique », a affirmé Anubhav Agarwal. Toujours selon lui, BN Group, qui dispose déjà d’un bureau de représentation en Tanzanie, envisage de dégager 400 millions de dollars pour l’édification de trois usines de transformation d’une contenance de 300 tonnes, chacune. Ce qui restera du financement sera consacré à acheter des plantations d’oléagineux.

« Les opérations devraient commencer au quatrième trimestre de l’exercice 2026-2027 pour servir des marchés émergents en Afrique. Outre la transformation de l’huile de palme, nous envisageons de fournir d’autres produits connexes comme le savon », a-t-il fait part sans révéler l’identité des pays et les sous-régions visés.

Lancement de produits contenant 5,10 et 15 litres

Dans sa stratégie, BN Group envisage de satisfaire les besoins des consommateurs locaux en lançant des produits contenant 5,10 et 15 litres, à des prix concurrentiels. Les grands vendeurs tels que les magasins seront les premiers à être fournis par l’entreprise, puis s’en suivra la distribution via l’intermédiaire de distributeurs.

Niveau résultat, le groupe vise des marges d’EBITDA (résultat opérationnel avant provisions et amortissements) estimées entre 20 et 25% en Afrique contre 5% en Inde. BN Group prévoit aussi que ses opérations africaines participent dans la limite de 2 milliards de dollars de son chiffre d’affaires. Ce dernier qui devra évoluer à 3 milliards en 2030.