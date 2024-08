Hommage à Kofi Annan, force directrice pour le Bien

Il y a six ans jour pour jour disparaissait Kofi Annan, le septième Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, né a Kumasi au Ghana le 8 avril 1938. Kofi Annan entre dans le système des Nations-Unies en 1962 comme fonctionnaire d’administration et du budget auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Avant d’être élu 7ème Secrétaire général de l’ONU de 1996 à 2006, il a rempli plusieurs fonctions parmi lesquelles celle de sous-Secrétaire général de mars 1992 à février 1993 et celle de Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix entre mars 1993 et décembre 1996. Hommage par Prince Franck-Léo

Kofi Annan le rénovateur

En tant que Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, Kofi Annan a mis un accent sur l’évolution des Nations-Unies à travers son plan de réformes intitulé « Rénover les Nations-Unies », présenté aux Etats membres en juillet 1997, en souhaitant l’amélioration de la cohérence et de la coordination de l’action de l’ONU, ainsi que le respect de l’engagement de la communauté internationale en faveur de l’Afrique, le plus désavantagé des continents, à travers son rapport d’avril 1998 au conseil de sécurité sur « les causes des conflits et la promotion de la paix et d’un développement durables en Afrique« .

Kofi Annan, l’homme des situations politiquement délicates.

Kofi Annan a souvent proposé ses bons offices auprès des Etats en crise : on peut faire rappel de sa tentative en 1998 d’obtenir de l’Iraq le respect des résolutions du conseil de sécurité, sa mission en 1998 pour promouvoir la transition vers un pouvoir civil au Nigeria, son intervention diplomatique en 1999 pour l’organisation d’une réaction internationale à la violence au Timor Oriental et avec le retour en septembre 2000 des violences entre la Palestine et Israël, les encouragements dispensés à ces derniers pour régler leurs différends par des négociations pacifiques, s’inspirant des résolutions 242 et 338 du conseil de sécurité et du principe « la terre contre la paix ». Et bien d’autres actions à travers lesquelles on mesure l’aura dont il bénéficiait et la capacité d’intervention qu’elle lui donnait, au-delà même de la stricte portée des textes régissant l’ONU.

L’homme de paix

En avril 2000 il a publié son rapport sur le millénaire intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations-Unies au XXIe siècle« , où il invite les Etats membres à un engagement en faveur d’un plan d’action pour l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité, l’amélioration de l’éducation, la réduction du VIH/sida, la préservation de l’environnement et la protection des peuples contre les conflits et la violence. C’est d’ailleurs de ce rapport qu’est inspirée la Déclaration du millénaire, adoptée par les chefs d’Etats et de gouvernement au Sommet du millénaire, tenu en septembre 2000 au siège de l’organisation des Nations-Unies.

Kofi Annan reçut le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001 et déclara à cette occasion que « le seul chemin praticable vers la paix et la coopération mondiales passe par l’organisation des Nations-Unies« . Il décède le 18 août 2018 à Berne en Suisse, à 80 ans, après avoir fait deux mandats à la tête des Nations-Unies .

Hommage de Prince Franck-Leo