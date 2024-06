Hommage à Mory Djély Deen Kouyaté : Une voix éternelle de la musique Mandingue

Né en 1968 à Siguiri, en Guinée, dans une grande famille de griots (djélis), Mory Djély Kouyaté, connu également sous le nom de Mory Djély Deen Kouyaté (Dinne), a été une des voix les plus influentes de la musique mandingue. Auteur-compositeur, arrangeur et interprète d’exception, il a marqué son époque par son talent et sa profonde connaissance des traditions musicales et spirituelles de son peuple.

Samedi soir, la communauté guinéenne a perdu une de ses étoiles. Mory Djély Deen Kouyaté s’est éteint en France à 56 ans des suites d’une maladie. Il laisse derrière lui un vide immense et un héritage culturel inestimable. Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a exprimé sa profonde tristesse et rendu un hommage appuyé à l’artiste.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Mory Djely Deen Kouyaté, une figure emblématique de notre patrimoine culturel. Son œuvre musicale et spirituelle a non seulement enrichi notre culture, mais a également touché les cœurs de nombreux Guinéens et au-delà. Son héritage continuera d’inspirer et d’élever les générations futures.

En ces moments difficiles, mes pensées les plus sincères vont à sa famille et à tous ceux qui ont été touchés par son talent et sa grandeur artistique. Que l’âme de Mory Djely Deen Kouyaté repose en paix. Amine », a déclaré le Premier ministre.

Un trésorculturel de la musique Mandingue

Mory Djély Deen Kouyaté, à travers ses compositions et ses prestations, a su transmettre les histoires et les légendes de la culture mandingue, tout en innovant et en adaptant les traditions aux goûts contemporains. Son influence s’étendait bien au-delà des frontières de la Guinée.

La perte de ce grand artiste est un coup dur pour la musique mandingue et pour la culture guinéenne. Néanmoins, ses chansons continueront de résonner, portées par la mémoire collective et l’admiration de ceux qui l’ont connu et aimé.