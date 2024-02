Hommage à Kizito Mihigo : L’immortel

Le chanteur rwandais très populaire, Kizito Mihigo a été retrouvé mort en prison, le 17 février 2020. Divers témoignages et les circonstances de son arrestation arbitraire semblent confirmer l’hypothèse d’assassinat que corrobore, le cas échéant, l’absence de justice quatre ans après ce drame.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe via Human Rights Foundation (HRF) a désigné Kizito Mihigo comme lauréat, à titre posthume, du prix Vaclav-Havel 2020 pour sa «dissidence créative». Ce prix honore les individus qui se sont distingués par leur courage et leur engagement en faveur de la liberté d’expression et des droits humains. Ceci est d’autant plus vrai pour ce chanteur, rescapé du génocide des tutsis qui a défié le narratif officiel, au travers de son art, en mentionnant aussi les victimes hutues, tuées par le Front Patriotique Rwandais. La chanson «Igisobanuro cy’urupfu» (signification de la mort) en est une parfaite illustration.

L’homme est mort mais son art et son message sont bel et bien vivants

Cette chanson aura été, nul n’ignore, la cause immédiate de la première arrestation du chanteur, en 2014. Libéré le 14 septembre 2018, il a été à nouveau arrêté, le 13 février 2020, pour enfin le retrouver mort, le 17 février, dans sa cellule, à Kigali. A ce jour, tout semble avoir été dit à propos de ce chanteur de gospel, auteur de chanson liturgique et organiste compositeur. On sait qu’il a sacrifié sa vie pour la vraie réconciliation rwandaise, transcendant ainsi le narratif politique. On sait aussi qu’aucune justice n’a été mise en place pour tenter, un tant soit peu, de faire la lumière sur ce dossier.

Quel que soit le contexte politico-judiciaire, Kizito Mihigo reste omniprésent dans la vie quotidienne des Rwandais. La date du 17 février est devenue, chaque année, une journée d’hommages planétaires rendus à ce Monsieur dont l’histoire retiendra le courage. Les réseaux sociaux rwandais, surtout de la diaspora, se déchainent à cette date, pour faire son comeback, le rendant à jamais immortel.

De son côté, la fondation KMP «Kizito Mihigo pour la Paix», créée par le chanteur lui-même, n’a pas arrêté ses activités. Elle est désormais enregistrée de manière officielle en Belgique, ayant pour mission de sauvegarder l’œuvre de Kizito Mihigo et partager ses valeurs au grand public.

A l’instar des idées de Gandhi, de Martin Luter King et de Mandela, le Rwanda et le monde de demain se bâtiront aussi sur les idées non-violentes de Kizito Mihigo qui aura sacrifié sa vie pour l’unité et la pacification de ce monde, parfois fou et barbare.