Héritier Wata, un retour en force après 3 ans d’absence

Le chanteur congolais Héritier Watanabe, plus connu sous le nom d’Héritier Wata, marque son retour triomphant avec son nouvel album « Chemin de la Gloire ». Cet opus, attendu avec impatience par ses fans, marque sa première sortie depuis trois ans. Disponible ce vendredi 15 mars 2024, l’album est le résultat de trois ans de travail entre Paris et Kinshasa.

Composé de 18 titres, « Chemin de la Gloire » propose un mélange innovant de la puissance des chœurs gospel et des rythmes captivants de la rumba congolaise. Avec plus de 100 millions de vues accumulées sur YouTube, Héritier Wata fait l’unanimité. Il prouve son talent pour narrer les expériences de vie, empreintes de joie ou de tristesse.

Bien que l’album soit rythmé et festif, idéal pour la danse et la célébration, Héritier Wata ne recule pas devant des sujets plus sérieux et poignants. Les défis de l’amour et les épreuves de la vie ont toutes leur place dans l’album. Il les explore avec une écriture perspicace et une expression vocale émouvante.

Chemin de la Gloire

« Chemin de la Gloire » n’est pas seulement un voyage musical, mais aussi une exploration profonde du parcours personnel et artistique d’Héritier Wata. L’album aspire à toucher un public large et varié, traversant différentes générations, et est prêt à confirmer le statut d’Héritier Wata comme une figure majeure de la musique congolaise et africaine.

Écoutez des extraits de l’album « Chemin de la Gloire » sur YouTube. Puis suivez Héritier Wata sur Instagram pour des mises à jour et des contenus exclusifs.