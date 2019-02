Heineken dévoile sa première collection de mode inspirée de l’Afrique co-créée avec des designers africains talentueux à la semaine de la mode et du design de Lagos.

En collaboration avec Lulu Mutuli et Azra Walji, Heineken a lancé sa toute première collection de mode africaine, dévoilée sur le podium du défilé de Lagos Fashion et Semaine du design le samedi 28 octobre 2017.

L’initiative prend place dans l’«Open Design Explorations» de Heineken, un programme de co-création mondiale qui connecte les créations émergentes et leur offre une plate-forme pour mettre en valeur leurs talents. La collection Heineken® Africa Inspired est une fusion des concepts des deux designers et est le premier de nombreux apprentissages en design que la marque lancera à travers le monde, à côté de l’Asie.

Après avoir passé une semaine à Amsterdam pour développer leurs créations à la Dutch Fashion House, LEW, Mutulo et Walji continueront à bénéficier d’un programme de coaching d’un an. Les dessins seront produits à grande échelle en Afrique pour être portés par les ambassadeurs Heineken à travers le Nigeria, l’Afrique de l’Est et au-delà.

Heineken est l’une des premières marques mondiales à investir dans la semaine de la mode et du design de Lagos, l’un des événements les plus importants du calendrier de la mode pour soutenir les nouveaux talents et inspirer les consommateurs nigérians et africains.