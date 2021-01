Harmonize et Diamond enterrent la hache de guerre

Le chanteur tanzanien Harmonize a réglé son différend avec son collègue artiste Diamond Platnumz, la veille du nouvel An, après leur amère dispute en 2019. Dans un long post, Harmonize a remercié Diamond d’être un grand frère pour lui et surtout d’être la personne qui a vu le talent en lui et a contribué à faire de lui la personne qu’il est aujourd’hui.

La dispute qui opposait la star du bongo Diamond Platnumz à son jeune frère Harmonize, appartient désormais au passé. Les deux artistes ont accordé leurs violons, à la veille du nouvel An. Et bien qu’il ait décidé de quitter le label Wasafi Records, propriété de Diamond Platinumz, pour créer son propre label, tout ce qu’il fait est de rendre Diamond fier. « Ce que je dis provient du fond de mon cœur, je t’aime frère. C’est une année 2021. Merci d’avoir changé ma vie. Aujourd’hui, toute l’Afrique et l’Afrique de l’Est sont fières de mes réalisations », a écrit Harmonize sur Instagram.

Ces deux artistes s’étaient déjà disputés après qu’Harmonize a mis fin à son contrat de 15 ans avec les disques Wasafi de Diamond. Wasafi a ensuite demandé à Harmonize de payer l’équivalent de 24 millions de shillings kényans (117,4 millions FCFA) pour racheter une clause qui stipulait qu’il serait tenu de payer Wasafi s’il abandonnait le label prématurément. Depuis lors, les deux se regardaient en chiens de faïence.

Il y a quelques jours, Harmonize avait appelé son ancien patron, Diamond Platnumz, pour avoir négligé son père, après qu’une photo du papa de la star du bongo, embarquant dans un « matatu » (transport en commun) avec un « gunia » est devenue virale à travers les réseaux sociaux. Dans sa nouvelle chanson, « Wapo », Harmonize a suggéré qu’il est sage que tous les parents soient respectés.

Dans certaines parties de sa chanson, il chante : « La mère et le père sont les piliers de la vie. Aimez-les tous, pas les rires féminins et les cris masculins, toutes les heures». À rappeler que Diamond Platnumz et son père n’ont pas eu une relation harmonieuse, car il n’était pas présent dans sa vie, qui n’a pas été un long fleuve tranquille. Même si Diamond est aujourd’hui devenu très célèbre et riche, il a passé une enfance très difficile avec sa maman, qui était pratiquement seule à s’occuper de lui.