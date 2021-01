Handball, Mondial 2021 : Algérie / Maroc, un choc fratricide

La 27ème édition du Championnat du monde de handball débute ce mercredi, avec la rencontre inaugurale entre l’Égypte et le Chili (17h00 GMT). Le jeudi, les amateurs du hand auront droit à un alléchant derby maghrébin, qui opposera l’Algérie au Maroc. L’objectif étant de réussir ses débuts au Mondial-2021 et faire déjà un pas vers la qualification au tour principal, a indiqué le sélectionneur de l’Algérie, Alain Portes.

Absente lors des deux dernières éditions, en 2017 (France) et 2019 (Danemark-Allemagne), l’Algérie signe son grand retour dans le gotha du handball mondial. Un retour qui devrait permettre aux protégés d’Alain Portes de redorer le blason. Pour leur première sortie dans cette 27ème édition du Championnat du monde de handball, les Algériens croiseront le fer avec leurs homologues marocains, le jeudi (17h00 GMT), dans un bouillant derby maghrébin.

« Le Maroc a beaucoup progressé durant ces huit dernières années. On va essayer de les battre. Je l’ai vu jouer l’année dernière, c’est une équipe qui a des qualités, mais elle a très peu joué comme nous. C’est un match derby et la motivation des joueurs fera la différence », a indiqué le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Alain Portes.

Pour ce match inaugural et très important en vue de la qualification, le technicien français Alain Portes pourrait compter sur l’ensemble de son effectif. Les derniers tests PCR de Covid-19 effectués en Égypte se sont révélés négatifs, ce qui a soulagé la délégation algérienne, à la veille de l’entrée en lice de l’équipe nationale.

Il faudra donc battre à tout prix le Maroc, en attendant l’Islande, qui n’est plus à présenter, et le Portugal, considéré comme l’une des nations montantes sur le plan européen, sachant que les trois premiers de la poule se qualifient au tour principal.

De son côté, l’équipe marocaine espère, à l’instar de l’Algérie, frapper un bon coup d’entrée et se positionner pour la qualification au prochain tour. « C’est un derby africain, on respecte beaucoup l’Algérie, mais on va travailler pour réaliser un bon résultat contre eux, c’est primordial pour nous », a affirmé le coach marocain, Noureddine Bouhadioui.

Lors de cette 27ème édition du Mondial, qui se joue pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six. Les deux premières nations de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

Programme 1ère journée

Groupe G

Mercredi 13 janvier 2021

17h00 Égypte / Chili

Jeudi 14 janvier 2021

19h30 Suède / Macédoine du Nord

Groupe E

Jeudi 14 janvier 2021

17h00 Autriche / Suisse

19h30 Norvège / France

Groupe F

Jeudi 14 janvier 2021

17h00 Algérie / Maroc

19h30 Portugal / Islande

Groupe H

Jeudi 14 janvier 2021

14h30 Biélorussie / Russie

17h00 Slovénie / Corée du Sud