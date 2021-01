Handball, Mondial Egypte 2021 : choc Maroc / Algérie, la grande attraction

Les amateurs du handball auront droit à un alléchant derby Maroc / Algérie, la grande attraction, qui aura lieu 14 janvier prochain, lors du Mondial en Égypte, prévu à partir du 13 janvier 2021. Les Algériens, qui comptent 7 trophées continentaux contre 0 pour les Marocains, sont favoris de ce premier choc africain dans ce Mondial.

De l’autre côté, écarté du dernier stage de préparation, Oussema Hosni ne fera pas partie du groupe de l’équipe nationale de handball qui participera au prochain Mondial en Égypte, à partir du 13 janvier 2021. Il a ainsi été remplacé par le joueur du CS Sakiet Ezzit, Achref Merghli.

Sanctionné après avoir agi d’une façon qui n’a pas plu au staff technique, lors du tournoi amical disputé au Qatar entre le 25 et 29 décembre, tout comme Marouane Chouiref, Oussema Hosni ne participera pas avec la sélection tunisienne au Mondial Égypte 2021. Les deux handballeurs ont été auditionnés hier mardi par le conseil de discipline, relevant de la Fédération Tunisienne de Handball, sur leurs comportements.

La sélection tunisienne de handball se prépare actuellement à disputer le Mondial 2021 qui débutera le 13 janvier prochain, par le pays hôte et champion d’Afrique en titre l’Égypte face au Chili (17h00 GMT). Les hommes de Sami Saïdi disputent 3 matchs amicaux face au club français de la Star Ligue, Ivry (5, 7 et 9 janvier) avant de rallier la capitale égyptienne, le Caire.

La Tunisie, l’équipe la plus titrée du continent (10 trophées), est logée dans le groupe B, en compagnie de la Pologne, du Brésil et de l’Espagne. Le Cap-Vert est placé dans le groupe A, avec l’Allemagne, l’Uruguay et la Hongrie. Dans le groupe C, l’Angola tentera d’obtenir son billet devant le Japon, la Croatie et le Qatar.

La RD Congo, qui évoluera dans le groupe D, se frottera au champion du monde Danemark, Argentine et Bahreïn. Dans le groupe F, les amateurs du handball auront droit à un alléchant derby Maroc / Algérie, la grande attraction, qui aura lieu 14 janvier prochain. Les Algériens qui comptent 7 trophées continentaux contre 0 pour les Marocains sont favoris de ce premier choc africain dans ce Mondial. Ce groupe est complété par l’Islande et le Portugal.

