Hamed Bakayoko atteint du Covid-19 : le fils de DJ Arafat mélancolique

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le paysage politique de la Côte d’Ivoire et dans tout le pays en général. Hamed Bakayoko, ministre de la Défense, a été infecté au Covid-19. Ezéchiel Houon, le fils du regretté DJ Arafat, est sous le choc.

Après la mort de DJ Arafat, Hamed Bakayoko, ministre d’Etat et de la Défense, s’était affiché comme étant le père spirituel du chanteur. L’homme politique, maire de la commune d’Abobo depuis 2018, avait laissé entendre qu’il était le père de DJ Arafat et qu’il le demeurerait pour la famille de l’artiste, sa mère ainsi que ses enfants. Alors que les parents du Daishikan étaient en larmes, Hamed Bakayoko leur a signifié qu’il serait toujours là pour les soutenir et qu’il souhaitait que la mort de la star du coupé-décalé les unisse davantage.

1/2 Ce Lundi 06 Avril 2020, j’ai été déclaré positif au test du COVID-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel je me suis immédiatement soumis.#StopCovid19Civ pic.twitter.com/21qM7xS30S — Hamed Bakayoko (@HamedBakayoko1) April 6, 2020

Le lundi 6 avril, Hamed Bakayoko a annoncé, via son compte Twitter, qu’il avait été testé positif au Covid-19 et que son médecin traitant l’avait incité,, l’instant d’après à un confinement. Les médias ont ensuite relayé l’information qui s’est répandue comme une traînée de poudre en Côte d’Ivoire et dans le reste du monde. Comme on pouvait s’y attendre, les messages de réconfort à l’endroit du ministre ont afflué sur les réseaux sociaux, et Ezéchiel Houon n’a pas dissimulé son désarroi.

Ayant appris la nouvelle, le fils de DJ Arafat a tout de suite envoyé un message de soutien au père spirituel de son géniteur. Dans une publication qu’il a faite sur sa page Facebook, le garçon de 8 ans a déploré la situation sanitaire de l’homme politique et a souhaité que le ciel l’aide à recouvrer la santé le plus vite possible.