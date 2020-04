Halte à la politique répressive du pouvoir algérien : libération inconditionnelle et sans délai de tou·te·s les détenu·e·s du Hirak

Profitant d’une situation exceptionnelle d’incertitudes et d’angoisse pour les Algériennes et des Algériens face à la catastrophe sanitaire qui frappe le pays comme le reste du monde, et de la décision responsable du Hirak de suspendre toutes les marches publiques qui se déroulaient depuis le 22 février 2019, le pouvoir autoritaire algérien, faisant preuve d’un cynisme rare, poursuit sa politique

répressive envers les éléments du Hirak.

La machine judiciaire, aux ordres de la police politique, n’hésite pas à maintenir en prison des « hirakistes » emblématiques et à en condamner d’autres. Ces derniers jours, ce fut le cas de Karim Tabbou, de Khaled Drareni, d’Ibrahim Daoudji, de Slimane Hamitouche, de Samir

Belarbi, de Sofiane Merakchi et, aujourd’hui, c’est au tour de Abdelouahab Fersaoui, président de l’association RAJ et membre de la dynamique du Forum social maghrébin, d’être condamné à un an de prison ferme pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et «

incitation à la violence », après avoir été arrêté le 10 octobre dernier – et détenu depuis –, alors qu’il manifestait pacifiquement son soutien aux détenus du Hirak.

Nous, organisations, militant·e·s, citoyen·ne·s maghrébin·e·s et internationales solidaires, et ami·e·s du peuple algérien, signataires de cet appel :

– condamnons cette détention arbitraire de notre camarade Abdelouahab Fersaoui, ainsi que toutes celles qui frappent aujourd’hui journalistes, étudiants et militants, ou simples citoyens ;

– dénonçons l’attitude irresponsable du pouvoir alors que les Algériennes et les Algériens font face à une pandémie planétaire dans des conditions sanitaires des plus précaires ;

– appelons toutes les consciences libres dans le monde, tou·te·s les ami·e·s du peuple algérien, à manifester leur solidarité sous toutes les formes jugées utiles ;

– alertons les différentes instances européennes et internationales des droits de l’Homme ;

– exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenu·e·s d’opinion et politiques.

Premières organisations signataires :

Action Jeunesse Maroc

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)

Alliance des démocrates de la diaspora algérienne (ADDA)

APEL-Egalité

Asbl Na’aaoura, Belgique

Assemblée des citoyens originaires de Turquie (ACORT)

Association ASTICUDE, Maroc

Association Beity, Tunisie

Association Citoyenneté, développement, cultures et migrations des

deux rives (CDCMIR)

Association d’aide des migrants en situation vulnérable Maroc (AMSV)

Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)

Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (AFAPREDESA)

Association marocaine des droits humains (AMDH)

Association des Marocains en France (AMF)

Association Nachaz-Dissonances

Association de parents et amis de disparus au Maroc (APADAM)

Association Perspectives El Amel Ettounsi

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Association des Tunisiens en France (ATF)

Association des Tunisiens du nord de la France (ATNF)

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ATDVU)

Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

Azetta amazigh Réseau Amazigh pour la Citoyenneté

CEDETIM, France

Centre de Tunis pour la liberté de la presse

Coalition marocaine pour la justice climatique

Collectif associatif pour l’observation des élections, Maroc

Collectif des Algérien(ne)s des Alpes-Maritimes

Collectif des Algériennes et des Algériens en Tunisie

Collectif « Debout l’Algérie »

Collectif « Debout l’Algérie »-Angoulême

Collectif « Debout l’Algérie »-Lorraine

Collectif 3 C, France

Comité pour le respect de libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

(CRLDHT)

Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, Belgique

Confédération générale des travailleurs algériens (CGTA)

Coordination maghrébine des organisations de droits humains (CMODH)

Conseil des migrants subsahariens au Maroc (CMSM)

Djazaïrouna

Droit devant, France

Dzayer 2.0

DZ-Unite San Franscisco

E-Joussour, portail Maghreb-Machrek

Ensemble, France

Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED)

Fédération nationale des Maisons des potes, France

Fédération Nationale des Associations Amazigh FNAA

Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Femmes plurielles

Forum Alternatives Maroc (FMAS)

Forum marocain Vérité et justice

Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES)

Front des forces socialistes (FFS)-France Nord

Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP)

Immigration Développement Démocratie (IDD)

Initiative franco-égyptienne pour les droits et les libertés

Instance Marocaine des Droits Humains

Institut du Caire pour les études des des droits de l’Homme

Ligue des droits de l’Homme (LDH), France

Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH)

Manos Solidar (Mains Solidaires)

Mouvement Ibtykar

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)

Nouveaux Echanges culturels franco-algériens (NEFCA)

Observatoire maghrébin des migrations

Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat, Tunisie

Observatoire marocain des libertés publiques

Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT)

Parti communiste français (PCF)

Plateforme euro-marocaine Migration Développement Citoyenneté

Démocratie (EMMDCD)

Pour une Algérie nouvelle (PUNA)

Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), Algérie

Réseau Doustourna, Tunisie

Réseau euro-maghrébin Citoyenneté et culture (REMCC)

Réseau Euromed des ONG, Maroc

Révolution du sourire : du rejet au projet

SOS Migrants Asbl, Belgique

SOS Racisme

Syndicat des enseignants du supérieur (SES), Algérie

Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique

(SNAPAP)

Tharwa N’Fadhma N’Soumer

Union syndicale Solidaire, France

Union des Tunisiens pour l’action citoyenne (UTAC)

Vigilance pour la démocratie et l’Etat civil Yakadha, Tunisie

Avec le soutien de :

Héla Abdeljaoued, médecin, militante des droits de l’Homme.

Adel Abderrezak, universitaire, enseignant

Abdelhamid Abouhamid, Président d’union des initiatives de

développement à Bouanane Figuig

Hichem Abdessamad, historien

Soukeina Abdessamad, journaliste

Kacem Afaya, syndicaliste et militant de la société civile

Hafedh Affes militant des droits humains

Samira Aggoun, avocate, Algérie

Noureddine Ahmine, avocat, Algérie

Nadia Leïla Aïssaoui, militante féministe

Faïza Aït-Kaci, informaticienne

Sanhadja Akrouf, militante féministe et associative

Hala Alabdala, cinéaste syrienne

Zineb Ali-Benali, professeur des universités émérite

Idir Alilèche, militant du PT

Mourad Allal, militant associatif

Abdeslam Amakhtari, militant associatif

Jean-Claude Amara, porte-parole de Droit Devant

Linda Amiri, historienne

Jean-Loup Amselle, anthropologue

Malika Bakhti, ingénieure d’études

Etienne Balibar, philosophe

Brigitte Bardet-Allal, professeure de lettres

Adda Bekkouche, universitaire

Ahmed Bedouhene, militant des droits humains

Farouk Belkeddar, militant associatif

Ahlem Belhaj, féministe et syndicaliste

Fathi Bel Haj Yahia, écrivain

Souhayr Belhassen, présidente d’honneur de la FIDH

Jean Bellenger, militant syndicaliste (CGT) et politique (PCF)

Lotfi Benaïssa, militant politique, conseiller municipale de la Ville de Tunis

Abdel Ileh Benabdessalem, coordinateur des Instanaces des droits de

l’homme au Maroc

Samia Benarab, chirurgien dentiste

Malika Benarab Attou, militante associative, ex-eurodéputée

Abdessalem Benbrahim, militant associatif et des droits de l’Homme,

membre du FSMagh

Madjid Benchikh, professeur émérite de la Faculté de droit d’Alger

Lyes Bendiaf, avocat au barreau d’Alger, Belgique

Hechmi Ben Frej, militant des droits humains

Saïda Ben Guerrache, avocate, Tunisie

Tarek Benhiba, militant associatif, ancien conseiller régional IDF

Zaïneb Ben Lagha, universitaire, Paris

Ali Bensaad, géographe

Mohammed Bensaïd, militant des droits humains

Mohamed Ben yacoub Association Mains Solidaires (Manos Solidar) Maroc

Sophie Bessis, historienne

Boussaâd Bouaïch, documentaliste multimedia

Saïd Bouamama, sociologue

Hajer Bouden, traductrice

Ahmed Bedouhène, militant des droits de l’Homme

Mohammed Bougherfa, étudiant, militant, Algérie

Larbi Bouguerra, Beït al-Hikma, Académie tunisienne des sciences, des

lettres et des arts

Ahmed Bouider, militant de RAJ

Alima Boumédiène-Théry, avocate

Ali Brahimi, juriste, militant démocrate

Thierry Bresillon, journaliste

Nadia Chaabane, ancienne députée, Tunisie

Khemaïes Chammari, ancien ambassadeur, militant des droits humains

Mounir Charfi, journaliste

Kacem Chebab, syndicaliste (CDT), militant des droits humains

Hédi Chenchabi, militant associatif

Mouhieddine Cherbib, militant associatif, France

Khadija Chérif, militante féministe

Alya Chérif Chammari, avocate à la Cour de cassation

Larbi Chouikha, universitaire, militant des droits humains

Ahmed Dahmani, universitaire

Jocelyne Dakhlia, historienne EHESS

Mohammed Dekkiche, citoyen algérien

Yahhia Djafri, enseignant, Algérie

Djafer Djenoun, militant du FFS

Bernard Dréano, président du Cédetim

Bernard Dumont, militant des droits humains

Driss Elkherchi, ancien président de l’ATMF

Mohammed-Lakhdhar Ellala, président de l’ATF

Rachid Elmanouzi, militant des droits humains, Maroc

Khélili Ezzaouia, président du parti Ettakattol

Zeyneb Farhat, activiste culturelle

Claudette Ferjani, retraitée

Mohammed-Chérif Ferjani, universitaire

Yahia Fersaoui, citoyen algérien

Mohamed Saleh Fliss, militant des droits humains

Yossra Frawes, présidente de l’ATFD

Ayoub Ghadamsi, avocat, Tunisie

Naïla Gharbi, chercheuse

Fathi Hadjali, militant des droits humains, Belgique

Bachir Hadji, artiste sculpteur

Saddek Hadjou, premier secrétaire de la section FFS-France Nord

Tewfik Hakim, journaliste

Maher Hanin, enseignant, militant associatif

Mohammed Harbi, historien

Bahey Eddine Hassan, directeur du Centre du Caire des droits de l’Homme

Abderrahman Hédhili, président du FTDES

Ghazi Hidouci, ancien ministre algérien de l’économie

Hedi Houaichia, militant des doits humains

Kaci Imaten, citoyen algérien

Kamel Jendoubi, militant des droits humains

Mohamed Kacimi, écrivain

Aïssa Kadri, sociologue

Chérifa Kheddar, présidente de Djazaïrouna

Islam Kheniche, étudiant algérien

Mohammed Khenissi, ancien prisonnier politique, directeur de « Nachaz »

Samira Kinani, militante des droits humains, Maroc

Abdellatif Laabi, poète

Kamel Lahbib, militant des Droits de l’Homme

Annie Lahmer, conseillère régionale IDF

Michèle Leclerc-Olive, sociologue EHESS

Olivier Le Cour Grandmaison, historien

Gilles Lemaire, militant écologiste

Jean-Paul Le Marek, militant associatif

Edith Lomel Jendoubi, militante des droits humains

Patrice Loraux, philosophe

Rachid Maalaoui, syndicaliste, porte-Parole du SNAPAP

Larbi Maaninou, militant des droits humains

Gérard Maarek, urbaniste

Ziad Majed, enseignant universitaire

Tine Hinane Makaci, Tharwa N’Fadhma N’Soumer

Gilles Manceron, historien

Marc Mangenot, économiste, militant associatif

Gustavo Massiah, président d’honneur du CRID

Roland Mérieux, équipe animation d’Ensemble

Henri Mermé, commission internationale d’Ensemble

Umit Metin, président de ACORT

Anware Mnasri, juriste -Tunisie

Rosa Moussaoui, journaliste reporter à « l’Humanité »

Bachir Moutik, militant associatif

Jamel Msallem, président de la LTDH

Kamel Nemmiche, membre du bureau de RAJ

Brahim Ouchelh, militant des droits humains, Maroc

Salah Oudahar, directeur du Festival Strasbourg-Méditerranée

Méziane Ourad, journaliste

Mark-Shade Poulsen, militant des droits humains

Lilia Rebai, directrice d’Euromed droit

Kahina Redjala, militante associative

Rahim Rezigat, militant associatif

Messaoud Romdhani, militant des droits de l’Homme, Tunisie

Khadija Ryadi, lauréate 2013 du prix des Droits de l’homme de l’ONU

Rami Salhi, militant des droits humains, Euromed-droit Tunisie

Saïd Salhi, vice-président de la LADDH

Lydia Samarbakhsh, responsable à l’International (PCF)

Noureddine Senoussi, militant associatif

Hassen Slama, universitaire, Italie

Dominique Sopo, président SOS Racisme

Philippe Sultan, Fondation Copernic

Taoufiq Tahani, universitaire

Samir Taïeb, responsable politique, Tunisie

Ramdane Youcef Tazbit, cadre politique du Parti des travailleurs (PT)

Nadia Tazi, philosophe

Emmanuel Terray, anthropologue

Samuel Thomas, président de la Maison des Potes-Maison de l’Egalité

Leila Toubel, femme de théâtre, militante

Tarek Toukabri, président de ADTF

Bassem Trifi, militant des droits de l’Homme

Mokhtar Trifi, président d’honneur de la LTDH

Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH

Françoise Valensi, médecin retraitée

Marie-Christine Vergiat, militante des droits humains et ancienne

députée européenne

Pedro Viana, poète, homme de théâtre

Mohammed Idir Yacoub, architecte, militant politique (FFS)

Hèla Yousfi, maître de conférence, Université Paris-Dauphine

Abdallah Zaâza, activiste, militant associatif de quartier, Maroc

Abdallah Zniber, militant associatif, France