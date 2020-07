Guinée : une fillette de 7 ans violée et tuée par deux frères de lait

Une affaire de mœurs qui sort de l’ordinaire secoue l’actualité à Matagania, dans la préfecture de Dinguiraye. Une fillette de 7 ans a été violée et tuée par deux frères de lait, âgés respectivement de 30 à 40 ans. Un crime odieux qui défraie la chronique.

Selon les informations, l’un des présumés arrêtés par les services de sécurité a reconnu les faits alors que son frère aîné, lui reste pour le moment introuvable.

Sur les motifs de leur acte, le présumé auteur arrêté affirme avoir agi sur instruction d’un marabout pour qu’ils deviennent riches, lui et son frère. Une enquête est déjà ouverte par la police, qui est également aux trousses du second présumé violeur et assassin, encore en cavale.

En revanche, la population est très révoltée contre les deux présumées violeurs et assassins de la petite fille… Certains demandent même leur pendaison, pour les punir à la dimension de leur acte criminel. Dans le m^me temps, d’autres habitants de la ville de Matagania appellent à la prudence et à la vigilance. Il faudrait désormais veiller à tout moment, car personne ne serait à l’abri de tels prédateurs.

En attendant l’autopsie, le corps de la fille violée et assassinée, avec les parties génitales complètement endommagées, a été déposé dans morgue de la ville. Après l’autopsie, les parents pourront prétendre au corps de la défunte pour procéder à l’enterrement, dans la douleur.