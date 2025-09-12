Guinée : Singleton évite la prison après sa condamnation pour homicide involontaire

Le chanteur guinéen Singleton a été condamné à un an de prison avec sursis et à une lourde amende pour homicide involontaire, après l’accident de Coyah qui a coûté la vie à un commerçant. Le tribunal a privilégié des réparations financières, évaluées à près de 89 000 euros, plutôt qu’une peine ferme. Une décision qui soulage les proches de la victime et suscite un débat national sur la responsabilité des conducteurs et la place des personnalités publiques face à la justice.

Le verdict est tombé ce 10 septembre 2025 au Tribunal de première instance de Coyah. Le chanteur guinéen Mohamed Seydou Bangoura, plus connu sous le nom de Singleton, a été reconnu coupable d’« homicide involontaire » après l’accident de la route qui a coûté la vie à un commerçant fin août. L’artiste échappe à l’incarcération mais devra faire face à d’importantes réparations financières.

Un an de prison avec sursis et de lourdes amendes

À l’issue du procès, le juge Philipe Gonga Mamy a condamné Singleton à un an de prison avec sursis et à une amende de 10 millions de francs guinéens, soit environ 990 euros. Sur le plan civil, l’artiste a été reconnu responsable du décès de Mohamed Traoré, la victime de l’accident, et devra verser 900 millions de francs guinéens, environ 89 000 euros, à la famille endeuillée.

Cette décision marque un tournant dans une affaire qui a tenu en haleine l’opinion publique guinéenne depuis le drame survenu le 28 août à Coyah. Le chanteur, fervent soutien du président Mamadi Doumbouya, avait été placé en détention provisoire le 1er septembre avant d’être remis en liberté au prononcé du jugement.

Une affaire qui a choqué l’opinion

L’accident, au cours duquel Singleton avait percuté mortellement un commerçant sexagénaire, avait suscité de vives réactions dans le pays. Selon les proches de la victime, le comportement de l’artiste juste après le drame avait choqué : il ne serait pas sorti de son véhicule pour porter secours. Une attitude jugée inacceptable et qui a poussé la famille Traoré à porter plainte.

Le parquet avait initialement requis une peine d’un an de prison dont six mois ferme. Finalement, le tribunal a retenu uniquement une peine avec sursis, estimant que les indemnisations financières représentaient une réparation suffisante.

Entre soulagement et avertissement

Pour la défense, la décision est « satisfaisante », même si les avocats de Singleton espéraient une relaxe pure et simple. La famille de la victime, de son côté, a accueilli le jugement avec une certaine sérénité. « Nous sommes très contents de la décision », a déclaré Mohamed, l’un des frères de Mohamed Traoré, soulignant que l’important était de voir la responsabilité de l’artiste reconnue.

Les avocats de la partie civile estiment que ce verdict doit servir d’exemple. Ils parlent d’un « avertissement » pour tous les conducteurs qui adoptent des comportements dangereux sur la route. Reste à savoir si l’une ou l’autre des parties décidera de faire appel, un point encore non tranché à ce stade.