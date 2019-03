Guinée : projet de 3 milliards de dollars pour une raffinerie d’alumine et une ligne de chemin de fer

Le consortium SMB-Winning va lancer dès 2018 les études de faisabilité en vue de construire une raffinerie d’alumine et une ligne de chemin de fer qui devraient voir le jour à l’horizon 2022.

Le consortium SMB-Winning, acteur majeur du secteur de la bauxite, a présenté au Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, son projet de construction d’une raffinerie d’alumine en Guinée ainsi que d’une ligne de chemin de fer destinée à désenclaver le corridor de Boffa et à acheminer la bauxite vers la raffinerie et le port de Dapilon. L’investissement total prévu pour ce double projet est estimé à 3 milliards de dollars (USD).

La phase d’études de faisabilité et d’impact social et environnemental commencera dès 2018 pour un début des travaux prévu en 2019. La phase de construction devrait créer 10 000 emplois et mobiliser les entreprises locales expertes en génie civil, carrière, constructions et services. La raffinerie sera installée à Dapilon, dans la Zone Économique Spéciale de Boké.

« Cet investissement illustre nos ambitions pour la région de Boké et notre contribution au développement économique et social de la Guinée. Le secteur minier, avec l’agriculture, est le poumon du développement du pays et, dans notre démarche de mine responsable, doit s’attacher également à faciliter une redistribution locale des retombées, au service notamment des communautés, de l’éducation, de l’emploi et de secteurs prioritaires comme les agro-industries », détaille Frédéric Bouzigues, Directeur général de la Société Minière de Boké (SMB).

« La transformation locale des matières premières est l’un des grands enjeux pour une croissance plus inclusive en Afrique car elle permet de créer plus de valeur sur place tout en entraînant un début de diversification économique. Cet engagement pour la Guinée démontre également notre confiance dans l’amélioration continue du climat des affaires et de la stabilité macro-économique du pays. Ce projet démontre aussi la complémentarité technique et financière de notre consortium franco-sino-singapourien pour mener à bien ce type de projets structurants », commente Fadi Wazni, Président du Conseil d’administration de la SMB.

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, UMS, une société de transport et de logistique à capitaux français présente en Guinée depuis plus de 20 ans, et Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium. Le consortium a prévu d’exporter 30 millions de tonnes de bauxite en 2017, ce qui ferait de la Guinée le premier exportateur mondial de bauxite et du consortium l’un des contributeurs majeurs au produit intérieur brut du pays.